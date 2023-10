Les effets liés aux modifications de zonages à Gatineau décidées il y a près de trois ans commencent à se ressentir dans de nombreux quartiers. Les élus de la Ville appellent la population à s’y adapter alors que les changements climatiques imposent de densifier les villes.

Le visage de la Ville de Gatineau risque de se transformer au cours des prochaines années et cela ne risque pas de faire l'affaire de tous.

En effet, le plan d'urbanisme adopté en 2020 par la Ville amène de nombreux entrepreneurs à acquérir des terrains pour construire des bâtiments de plusieurs étages dans des rues où la majorité des logements sont des maisons unifamiliales.

Malgré la légalité du processus, de nombreux résidents de Gatineau se disent inquiets et contestent ces changements de zonage.

C’est le cas du couple Nicole Robitaille-Carrière et Michel Carrière qui tente de bloquer la construction dans leur cour arrière d’un immeuble de trois étages qui comprend 24 logements situés au 784 avenue de Buckingham.

Nous sommes scandalisés que le comité de démolition puisse autoriser la démolition demandée et laisser se réaliser un tel projet de redéveloppement sans nous considérer, nous, les citoyens du secteur, qui seront les premiers à en subir les conséquences au quotidien , a dénoncé Mme Nicole Robitaille-Carrière lors de la séance du conseil spécial de la Ville de Gatineau, le 28 septembre dernier.

Ouvrir en mode plein écran Le couple Nicole Robitaille-Carrière et Michel Carrière accompagné de leur avocat Jean-Daniel Lamy lors de la séance du Conseil spécial, le 28 septembre dernier. Photo : Radio-Canada

Face à cette situation, les élus de Gatineau rappellent que les changements de zonages ont été adoptés à la suite de consultations publiques tenues en 2020.

C'est le fruit de consultations publiques qu'on voit en ce moment. Je comprends que tout le monde ne suit peut-être pas assidûment ce qui se passe à la Ville dans les consultations. Mais dans ce contexte-là, la Ville a fait le travail qu'elle avait à faire de consulter les citoyens , a rappelé la mairesse lors d’un point de presse, mercredi.

On ne peut pas recommencer à faire des plans d'urbanisme et des schémas d'aménagement à la pièce.

Tout comme la mairesse, le conseiller municipal du district de Masson-Angers, Mario Aubé, dit comprendre l’inquiétude de certains citoyens. Malgré tout, il rappelle que les nouvelles règles de zonage sont là pour rester.

Ouvrir en mode plein écran Mario Aubé est aussi président du comité consultatif d'urbanisme et du comité sur les demandes de démolition. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Avec notre schéma d'aménagement qui est déjà là, c'est de voir comment on peut informer les gens, mais c'est sûr et certain, on est dans les premiers balbutiements de ça , a confié celui qui est aussi président du comité consultatif d'urbanisme et du comité sur les demandes de démolition. Ces changements-là arrivent les uns tranquillement après les autres. Puis oui, il peut y avoir de la contestation, j'en suis convaincu. Mais comme je disais tantôt, on ne peut pas non plus, chaque fois qu'il vente d'un côté, changer tous les règlements de la Ville qui ont été adoptés dans l'ancien mandat.

Densifier pour lutter contre les changements climatiques

Les élus de Gatineau rappellent que les changements de zonages ont pour objectif de densifier la ville et diminuer l’étalement urbain afin de respecter le mandat de la Ville de Gatineau de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre.

Pour y arriver, la municipalité se doit de densifier certaines artères de la ville, notamment près des grands axes routiers.

Québec demande aux villes de densifier leur ville, particulièrement le long des axes de transport en commun. Alors c'est un peu ça là que Gatineau a fait ces dernières années , a indiqué le président du comité consultatif d'urbanisme et du comité sur les demandes de démolition.

On arrive aujourd'hui avec les premières demandes, les premiers projets. Donc on fait un peu le saut en voyant qu'il y aura ce genre de choc entre deux types d'habitations, mais tout à fait réglementaires. Alors faudra s'y habituer au cours des prochaines années.

Tout comme le conseiller Aubé qui a rappelé en point de presse la transformation du boulevard Gréber au cours des cinquante dernières années, la mairesse de Gatineau croit que le visage de la Ville est appelé à changer au cours des prochaines années afin de lutter contre les changements climatiques.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau, France Bélisle. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Je comprends les citoyens qui sont inquiets, je les comprends de poser des questions, mais je rappelle quand même que le visage de notre ville va changer parce qu'on veut freiner l'étalement urbain, parce qu'on est engagé dans la lutte contre les changements climatiques , a expliqué France Bélisle.

En ce qui concerne la contestation de Nicole Robitaille-Carrière et Michel Carrière sur le dossier du 784 avenue de Buckingham, le conseil municipal votera sur la démolition ou pas de la demeure qui meuble le terrain, lors de la séance du conseil municipal du 17 octobre.