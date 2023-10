Le Canton de Mattice-Val Côté, à l’est de Hearst, s’oppose à une augmentation prévue prochainement de la vitesse du train de marchandises d’Ontario Northland qui passe à travers la communauté.

Dans un courriel envoyé au mois d’août, une représentante des services techniques d’Ontario Northland informait la municipalité que la vitesse du train augmenterait de 40 à 64 km/h (25 à 40 miles à l’heure) à compter du 24 octobre à tous les passages à niveau de la région.

Ontario Northland a indiqué avoir obtenu les autorisations pour l'augmentation de la vitesse aux passages à niveau.

Le mois dernier, le maire de Mattice-Val Côté, Marc Dupuis, a envoyé une lettre à Ontario Northland pour demander le statu quo.

Le conseil municipal s'oppose à une telle augmentation pour plusieurs raisons, dont le fait que la vitesse augmente à la fois les risques de déraillements et les risques de collisions aux différents passages à niveau , affirme-t-il dans la lettre.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Mattice-Val Côté, Marc Dupuis, demande à Ontario Northland de revenir sur sa décision d'augmenter la vitesse du train de marchandises. Photo : Radio-Canada

Selon les informations obtenues par Mattice-Val Côté, l’augmentation de la vitesse du train d’Ontario Northland est proposée entre Opasatika et Hearst.

La municipalité a donc aussi envoyé une copie de sa lettre au Canton d’Opasatika et à la Ville de Hearst, ainsi qu’au député provincial Guy Bourgouin et à la députée fédérale, Carol Hughes.

Même s’il conçoit que Ontario Northland a apporté des améliorations aux voies ferrées dans la région, le maire Dupuis fait valoir des craintes pour la sécurité, notamment dans la communauté elle-même.

On trouve que c’est dangereux. On trouve déjà qu’il passe assez rapidement et on regarde les wagons et ils ne sont pas très droits. Donc ça apporte une inquiétude. Notre centre du village est là.

Le maire Dupuis souligne également que la municipalité est responsable de huit passages à niveau dans la municipalité.

Publicité

Une des choses qu’on se demande c’est s’il va falloir mettre des gardes à certaines traverses pour la sécurité des gens parce que le train s’en vient à une si haute vitesse. Et là c’est nous qui devons nous occuper de ça et non [Ontario Northland , mentionne-t-il en déplorant les coûts additionnels.

Le maire Dupuis indique aussi qu’il existe de nombreux passages à niveau privés sur le vaste territoire couvert par la municipalité.

Si Ontario Northland maintient sa décision, le maire Dupuis affirme qu’il va faire pression pour que le retour du service de train de passagers Northlander soit étendu jusqu’à Hearst, non seulement à Timmins et à Cochrane.

Il y a quelques années, un déraillement d’un train d’Ontario Northland avait eu lieu à Hearst.

Ontario Northland n’a pas répondu à nos demandes d'entrevue ou de commentaires.