Arthrite rhumatoïde : quand une tâche simple du quotidien devient impossible à effectuer

Marie-Claude Bilodeau vit depuis près de 8 ans avec l'arthrite rhumatoïde. Elle raconte que lorsqu'elle a eu ses premiers symptômes en 2015, les tâches simples du quotidien sont devenues de plus en plus difficiles, voire impossibles à effectuer. Aujourd'hui, son traitement lui permet de vivre une vie relativement normale et elle a même décidé de faire partie de l'axe de recherche du CHUS-Fleurimont pour aider à la recherche qui a beaucoup évolué dans les dernières années.

J'étais encore très active, j'étais maman, grand-maman, et je commençais à avoir des douleurs aux épaules, les pieds aussi et avec de plus en plus de limitations , se souvient Marie-Claude Beaulieu.

Ça a vraiment progressé, je n'étais plus capable d'attacher mon soutien-gorge, de me servir de mes mains, ça n'allait pas très bien. J'avais de la misère à tenir mes casseroles, à couper ma nourriture. J'avais de la misère à aller nager, à m'asseoir. On a découvert que c'était de l'arthrite rhumatoïde.

Marie-Claude Beaulieu relate qu'elle a dû prendre différents médicaments qui ont fini par ne plus faire effet, ou encore passer par différents traitements qui n'ont pas porté fruit, avant de trouver le traitement qui fonctionne pour elle. Je suis sur ce traitement-là depuis ce temps-là.

La patiente explique qu'elle doit encore faire face de temps en temps à des poussées d'arthrite lorsqu'elle doit arrêter les traitements, comme elle est obligée de le faire lors d'une infection ou lors d'une prise d'un vaccin. Il faut arrêter les médicaments pour la semaine qui suit ou pour une infection pendant deux semaines.

C'est signe que le médicament fonctionne très bien, parce que, oups, [quand on l'arrête] les mains se remettent à gonfler, on a de la difficulté avec les pots, écrire même.

Aider la recherche en Estrie

Marie-Claude Beaulieu a suivi avec un médecin pour son arthrite rhumatoïde.

Depuis un moment déjà, elle fait partie de l'axe de recherche du CHUS-Fleurimont. Les résultats sont intéressants et peuvent apporter beaucoup pour les patients , expose la patiente. C'est un peu redonner au suivant.

Le rhumatologue Gilles Boire, également professeur à l'Université de Sherbrooke, soutient qu'en Estrie, les recherches se concentrent entre autres sur les débuts de la maladie. Pour essayer de comprendre ce qui a conduit au développement de la maladie et aussi permettre de prévoir qui pourra répondre à un traitement ou ne pas y répondre , développe le docteur.

L'arthrite c'est une maladie qui touche l'enveloppe des articulations qui nourrit le cartilage. On connaît beaucoup mieux l'arthrose qui touche le coussin des os. L'arthrite est la source de douleur, ce qui fait que les gens perdent des capacités de faire des choses, marcher, manipuler.

Gilles Boire explique que les traitements et la recherche en lien avec l'arthrite ont beaucoup avancé dans les dernières années.

M. Boire mentionne que l'arthrite peut à la fois toucher les petites articulations comme celles des mains ou des pieds, mais également les plus grosses articulations comme les genoux ou les épaules.

Selon lui, 1 % de la population est touchée par l'arthrite. L'âge moyen du début de la maladie chez les femmes est vers 45 ans, tandis que chez les hommes c'est plutôt vers 55 ans. Il peut arriver que de jeunes adultes puissent développer très tôt la maladie.

Gilles Boire estime que la façon d'accompagner les patients a évolué dans les dernières années et que les traitements sont donnés beaucoup plus tôt lors de l'apparition des symptômes. Même si le docteur convient que les traitements ne fonctionnent pas encore sur toutes les personnes atteintes de la maladie, il renchérit que les traitements sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux et efficaces qu'auparavant.

On obtient un bien meilleur contrôle si on intervient très tôt.

Le docteur souligne qu'ils sont plus de rhumatologues aujourd'hui qu'au début des années 2000. J'ai presque 40 années de clinique derrière la cravate et je peux vous dire qu'on est tellement plus efficaces maintenant pour contrôler la maladie chez la majorité des gens .

Le docteur Hugues Allard-Chamard est clinicien-chercheur et rhumatologue au Centre de recherches du CHUS-Fleurimont.

Le docteur Hugues Allard-Chamard, clinicien-chercheur et rhumatologue au Centre de recherches du CHUS-Fleurimont est d'avis que la recherche a avancé dans les dernières années. On s'est aperçus qu'une partie de ces personnes-là [atteintes de l'arthrite] ont des mutations génétiques différentes et qu'on est capables de faire des tests génétiques et d'identifier ces personnes-là.

On est capables de prédire comment les choses vont aller. Et avec un autre groupe de personnes, les mutations vont nous permettre de nous renseigner sur la meilleure façon de les traiter.

Le 12 octobre est la Journée mondiale de l'arthrite.

Avec les informations de Christine Bureau