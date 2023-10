Une équipe de documentaristes travaillant sur l'impact écologique des moules invasives dans les Grands Lacs a résolu un mystère vieux de 128 ans avec la découverte d'une épave près de la péninsule de Bruce.

L'Africa, un cargo à vapeur américain, a disparu en 1895 alors qu'il se déplaçait d'Ashtabula, en Ohio en direction d'Owen Sound en Ontario. Le navire a quitté le 4 octobre 1895, remorquant la barge la Severn.

Une tempête de neige début octobre

Les deux navires étaient chargés de charbon et se dirigeaient vers la baie Georgienne jusqu'à ce qu'une tempête de neige casse la ligne de remorquage, séparant les deux bateaux.

Ouvrir en mode plein écran Le couple de réalisateurs Zachary Melnick et Yvonne Drebert n'aurait peut-être jamais aperçu l'épave sans les moules invasives, qui améliorent la visibilité sous l'eau. Photo : Fournie par Esme Batten

La Severn a touché un banc de sable peu profond et s'est brisée côté ouest de la péninsule de Bruce, tandis que l'Africa a été perdue avec les 11 membres d'équipage à bord.

Publicité

L'épave a été découverte en juin par Yvonne Drebert et Zachary Melnick lors du tournage de leur prochain documentaire pour TVO, All Too Clear, un film sur les dommages écologiques incalculables causés par les moules d'eau douce envahissantes après leur introduction dans les Grands Lacs il y a plus de trois décennies.

Les épaves des Grands Lacs disparaissent

La région des Grands Lacs est bien connue comme l'un des meilleurs endroits au monde pour plonger sur des épaves, mais les changements climatiques couplés à l'invasion des moules zébrées et quagga ont accéléré la détérioration du patrimoine sous-marin de la région.

Ouvrir en mode plein écran L'Africa, un cargo à vapeur en bois construit en 1875, a sombré lors d'une tempête de neige début octobre en 1895. Le navire n'avait pas été retrouvé depuis 128 ans. Photo : Fournie par Zach Melnick

Les quelque 1400 épaves connues autour des Grands Lacs sont recouvertes de millions de moules invasives qui rongent leurs coques causant leur effondrement, selon les défenseurs de la préservation. Ces derniers estiment qu'il ne leur reste peut-être qu'une décennie ou deux avant que les navires naufragés deviennent méconnaissables.

L'ironie de cette histoire, selon les cinéastes, c'est que l'épave, située à 85,3 mètres [280 pieds] de profondeur, n'aurait peut-être jamais été découverte sans les moules, qui ont transformé les lacs en rendant leurs eaux autrefois turquoise et troubles en eau presque cristalline grâce à la capacité de ces petites créatures à filtrer jusqu'à un litre d'eau par jour.

Avec les informations de Colin Butler, de CBC