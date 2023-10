Les services d'incendie de la province ont maintenant accès à trois remorques qui serviront à mieux éduquer petits et grands sur la prévention des incendies et leur apprendre les meilleurs réflexes à avoir en cas d'urgence.

Ce sont des maquettes d’une cuisine et d'une chambre pour éduquer les enfants à réagir adéquatement lorsqu’ils entendent l’alarme et voient de la fumée. On se met à quatre, on va marcher et s’en aller vers un point de rencontre. C’est un outil indispensable pour pouvoir communiquer les bons messages à la population , explique en entrevue à l’émission l'Heure de pointe Acadie Conrad Landry, chef du service des pompiers de Moncton.

Conrad Landry, chef pompier et directeur de la sécurité communautaire à la Ville de Moncton, le 29 mai 2023.

Il explique que les roulottes ont plus d'impact qu'un pamphlet ou qu'une simple conversation.

C’est quelque chose qu’ils peuvent voir et avec quoi ils peuvent pratiquer , dit Conrad Landry.

Une volonté politique

La semaine de la prévention des incendies bat son plein au Canada du 8 au 14 octobre.

Pour le gouvernement néo-brunswickois, ces remorques constituent un investissement majeur dans la prévention des incendies pour la population.

Nous espérons qu’en mettant ces remorques à la disposition de tous les services d’incendie du Nouveau-Brunswick, des vies seront sauvées , déclare Kris Austin, ministre de la Sécurité publique, dans un communiqué.

Les gens sont invités à participer à diverses activités organisées par les services d’incendie de toute la province.

Avec les informations de l'Heure de Pointe