Des élèves et profs importunés par une odeur de cannabis dans une école de Drummondville

La direction de l’école aux Quatre-Vents, à Drummondville, est préoccupée par l'odeur de cannabis qui flotte dans le quartier.

Selon la directrice de l’établissement, Nathalie Melançon, cette odeur proviendrait d’un site de culture industrielle situé aux abords de l’autoroute 55.

Ouvrir en mode plein écran La directrice de l'école aux Quatre-Vents à Drummondville, Nathalie Melançon Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Aux dires de la directrice, des élèves et du personnel ont été incommodés par cette odeur au cours des dernières semaines, particulièrement lorsque les portes et les fenêtres de l’école étaient ouvertes.

La direction du Centre de services scolaire des Chênes de Drummondville assure qu'elle prend le dossier au sérieux. La semaine dernière, la direction de l'école nous a informés de la situation. Nous avons communiqué avec la Ville, et puisque c'est [une installation] industrielle, on a fait un signalement au ministère de l'Environnement, donc on attend de voir la suite avec le ministère , soutient le secrétaire général, Normand Page.

Selon le Centre de services scolaire des Chênes, personne n'a dû consulter un médecin en raison de cette situation.

L’entreprise Canna-Culture, d’où proviendrait cette odeur, n’a pas encore donné suite à la demande d’entrevue de Radio-Canada.

