Plus de 50 demandeurs d’asile dont certains dormaient dans les rues de Toronto ont été transférés vendredi dernier à Windsor. Ils sont temporairement hébergés dans un hôtel au centre-ville près des rives de la rivière Détroit.

Patrick Mbila, originaire de la République démocratique du Congo, se dit soulagé.

On m’a donné une chambre d’hôtel. La première nuit, j’ai dormi comme un bébé , explique-t-il. Je remercie le gouvernement canadien , ajoute-t-il.

Nous sommes maintenant dans des conditions humaines.

Patrick Mbila est arrivé à Toronto le 16 septembre en provenance de Kinshasa. Il affirme avoir dormi dans la rue à Toronto pendant presque une semaine.

C’était difficile de dormir à l’extérieur. C’est choquant. Est-ce qu’un Canadien peut dormir dehors comme ça? Nous sommes tous des humains.

Selon M. Mbila, son séjour dans la ville reine l’a fort marqué. On a passé la nuit à la belle étoile pendant 5 jours à Toronto , se souvient-il.

En date du 6 octobre, plus d’une cinquantaine de demandeurs ont été transférés de l'église Dominion Church International de Toronto vers Niagara Falls et à Windsor, selon un courriel du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Des services d’intégration et communautaire en marche

La Communauté congolaise de Windsor-Essex (COCOWE) est au courant de l’arrivée d’une cinquantaine de demandeurs d’asile dont une dizaine originaire de la République démocratique du Congo. Selon son président, la cellule d’accueil des réfugiés est déjà active.

Ouvrir en mode plein écran Selon Jacques Lehani Kagayo, président de la COCOWE, sa communauté sera mobilisée pour assurer un bon accueil aux demandeurs d’asile récemment transférés à Windsor. (Photo d'archives) Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Nous avons déjà lancé un appel à la communauté pour collecter des manteaux d’hiver , explique Jacques Lehani Kagayo.

La communauté congolaise a une bonne expérience d’accueil des réfugiés à Windsor.

Selon M. Kagayo, les demandeurs d’asile originaires de la RDC seront prochainement présentés à la communauté.

Selon Stephen Lynn, directeur de la politique sociale et de la planification pour la Ville de Windsor, les services sont à l’œuvre pour diriger tous les demandeurs d’asile vers des services d’intégration.

Nous sommes prêts à aider les demandeurs d’asile à recevoir toutes les aides auxquelles ils sont admissibles , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Selon Stephen Lynn, les services d’accueil de demandeurs d’asile sont rodés depuis que le ministère de l’Immigration a commencé à transférer des demandeurs d’asile à Windsor. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

La Ville est également suffisamment outillée pour accueillir d’autres demandeurs d’asile, si le ministère le juge nécessaire.

Nous pensons que le modèle qui a été créé ici en janvier est très solide , se réjouit-il.

M. Lynn se dit fier du système d’accueil mis en place depuis l’arrivée en masse de demandeurs d’asile du chemin Roxham à Windsor.

Transferts des demandeurs d’asile vers l’Ontario depuis le 30 juin 2022 702 à Ottawa

1 418 à Windsor

5 943 à Niagara Falls

1 709 à Cornwall

7 à Kingston

19 à Mississauga

La majorité des demandeurs d'asile transférés de Toronto à Windsor vendredi dernier, sont originaires de l’Ouganda.