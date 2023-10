Les condamnations pour proxénétisme contre deux chauffeurs de Calgary sont rétablies

La plus haute instance juridique de l'Alberta a rétabli les condamnations pour proxénétisme prononcées contre deux hommes de Calgary qui étaient employés comme chauffeurs pour des travailleuses du sexe.

L'invalidité des accusations de proxénétisme contre Mikhail Kloubakov et Hicham Moustaine a été annulée en appel. Ils seront renvoyés devant la cour du Banc du Roi pour connaître leur peine.

À l'issue d'un procès, les deux hommes ont été reconnus coupables d'avoir bénéficié financièrement des revenus des activités du travail du sexe et d'avoir incité des femmes à participer à ce travail.

Cependant, après leur condamnation, les avocats des deux hommes, Kim Arial et Shannon GunnEmery, ont contesté avec succès la constitutionnalité des deux articles du Code pénal.

Le plus haut tribunal de la province a examiné le dossier en tenant compte de la décision historique rendue en 2013 par la Cour suprême du Canada, qui a annulé les lois du pays relatives à la prostitution et adopté une nouvelle législation criminalisant les personnes qui créent une demande pour ce type d'activité.

Mikhail Kloubakov et Hicham Moustaine ont été inculpés en vertu des nouvelles lois lorsque la Couronne a porté l'affaire devant la Cour d'appel de l'Alberta.

La police de Calgary inculpe cinq hommes

En février 2020, la police de Calgary a annoncé l'inculpation de cinq hommes, dont Vincent-Olivier Marcheterre et Antoni Proietti, qui ont, depuis, été reconnus coupables de traite de personnes. Ces deux hommes dirigeaient une entreprise de services sexuels qui avait débuté au Québec.

Mikhail Kloubakov, Hicham Moustaine et Sergei Dube-Cavalli ont servi à titre de chauffeurs pour les femmes du réseau de prostitution qui ont été transférées en Alberta. En juin 2021, Sergei Dube-Cavalli a plaidé coupable pour son rôle dans l'opération et a été condamné à une peine de 28 mois.

La juge Kristine Eidsvik a suspendu les condamnations de Mikhail Kloubakov et Hicham Moustaine après avoir jugé que l'article du Code pénal en vertu duquel ils avaient été inculpés était trop large et ne faisait pas la différence entre les activités d'exploitation et celles qui ne le sont pas.

Cette semaine, la juridiction supérieure a rejeté ce jugement, estimant que seules les personnes qui se livrent à un comportement d'exploitation sont visées par le Code pénal. La cour d'appel a estimé que la juge de première instance avait mal interprété l'objectif de ces dispositions et de leurs effets .

Les deux accusés devront retourner devant la Cour du Banc du Roi pour leur condamnation.

Avec les informations de Meghan Grant