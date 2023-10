Automobilistes délinquants en zones scolaires et près des autobus

À Sainte-Marie en Beauce, les conducteurs d’autobus scolaires signalent fréquemment des manquements au Code de la sécurité routière de la part d'automobilistes. La présence policière dissuade les comportements délinquants, mais les policiers ne peuvent pas toujours surveiller les zones scolaires.

Par exemple, à de nombreuses occasions, les automobilistes ne s'immobilisent pas lorsque les panneaux d'arrêt et les feux rouges clignotants sont actionnés sur les autobus scolaires.

C'est souvent sur des boulevards à quatre voies où il n'y a pas de terre-pleins. À ce moment-là, les automobilistes vont être obligés de s'arrêter de chaque côté, dans les deux sens , relate René Landry, propriétaire d'Autobus Landry.

Pourtant, les conséquences ne sont pas anodines pour un automobiliste qui se fait pincer. Un conducteur qui ne s'immobilise pas à plus de 5 m d'un autobus scolaire quand les feux sont déployés s'expose à 200 $ d'amende plus les frais, puis c'est neuf points d'inaptitude au dossier de la personne , indique la sergente Béatrice D'Orsainville, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

Publicité

Quand le chat est là

Lors de chaque rentrée scolaire, René Landry demande à ses chauffeurs de signaler les endroits où ils observent des comportements délinquants. Il les communique ensuite à la SQ .

Le service policier a donc mis en place une opération pour rendre le parcours plus sécuritaire en suivant les autobus. Les policiers du poste de Sainte-Marie ont été avisés d'une problématique. Ils ont décidé de mettre cette opération en marche pour dissuader les conducteurs qui pourraient ne pas être prudents , ajoute la sergente.

Ouvrir en mode plein écran La présence policière rend les automobilistes plus attentifs. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La seule présence policière semble dissuader les automobilistes. Mardi matin, lors de l’opération, aucune infraction n’a été constatée.

Mais ce n’est pas toujours le cas, plus de 70 constats ont été remis pour non-respect du Code de la sécurité routière près d'autobus scolaires et en zone scolaire, dans le secteur de Sainte-Marie, depuis le début de l’année scolaire.

Publicité

Pas seulement en Beauce

À Québec, il y a des enjeux similaires. Sur une période de trois semaines, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a mené une opération sur son territoire à la rentrée des classes, lors de la période du midi et à la sortie des classes.

Pendant ces opérations, 1101 constats ont été remis, la très grande majorité, 601 d’entre eux, concernait la vitesse.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Lors de la rentrée de 2022, la police a mené une campagne similaire, mais pendant deux semaines seulement. En tout, 754 constats d’infraction avaient alors été remis à des fautifs.

On a augmenté nos heures de présence dans les zones scolaires, dans le but d'en faire un blitz. Donc, oui on a eu une augmentation de nos constats d'infraction , explique l'inspecteur Martin Bolduc, le commandant de la section du soutien aux opérations policières du SPVQ .

Comment dissuader sans policier?

Martin Bolduc souligne que la présence policière ne peut pas être la solution pour modifier le comportement des usagers de la route. On ne peut pas être là tout le temps. On veut que les citoyens se conscientisent à être eux-mêmes attentifs à la circulation , soutient l’inspecteur.

Parmi les solutions plus pérennes, le commandant du SPVQ mentionne la mise en place de certains aménagements, comme des avancées de trottoirs, des rétrécissements de voies et du marquage plus visible. Les aménagements aident beaucoup à la sécurité routière et c'est pour ça que la Ville y met autant d'énergie , assure-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Un exemple de marquage plus voyant à Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Martin Bolduc rappelle aussi que la Ville est en train de préparer son prochain plan de la stratégie routière, puisque celui en cours se termine en 2024.

À la Ville de Québec, on est en changements au niveau de la mobilité. Il apparaît de nouvelles façons de se déplacer. Il faut que l'ensemble des usagers de la route soient conscientisés aux règles et aussi au partage de la route avec les autres utilisateurs , conclut-il.

Avec les informations de Guylaine Bussière