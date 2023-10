La SQ enquête sur l’incendie du centre communautaire de Sayabec

Les enquêteurs du Service des enquêtes de la Sûreté du Québec (SQ) ont installé mercredi un poste de commandement mobile à Sayabec en lien avec l’incendie du centre communautaire.

L’origine de cet incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi est considérée comme suspecte.

Le centre communautaire de Sayabec a été détruit dans un incendie au cours de la nuit de vendredi à samedi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

Une demi-douzaine d’agents de police et d’enquêteurs de la SQ se sont mobilisés pour rencontrer les citoyens qui pourraient détenir de l’information concernant cet événement. On prévoit que le poste de commandement mobile, établi dans le stationnement du bâtiment incendié, sera ouvert de 11 h à 14 h.

Il était prévu que le poste de commandement mobile serait en place de 11 h à 14 h, mercredi, dans le stationnement du centre communautaire. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le porte-parole de la SQ , Frédéric Deshaies, assure que les témoignages sont traités de façon confidentielle. On voit ce qu'ils [les gens] ont à nous dire. On corrobore et on valide l'information et puis on continue notre enquête , précise-t-il.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative à cet événement peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Vers la reconstruction?

Le bâtiment, qui servait de lieu de rencontres et d'échanges pour la population de la municipalité de 1800 habitants, a été complètement détruit.

Il s'agit d'une perte immense, selon le maire de Sayabec, Marcel Belzile. C'est là que se passent, je vous dirais, pratiquement toutes les décisions municipales, les rencontres, c'est là qu'ont lieu les déjeuners communautaires, les déjeuners d'entreprise, des partys , explique M. Belzile.

Les gens ne savent plus, on voit des gens pleurer.

Le maire pense donc déjà à la reconstruction. La Municipalité a entamé des démarches auprès de son assureur. Une évaluation par un expert doit être réalisée jeudi.

Le maire de Sayabec, Marcel Belzile, discute avec le directeur du poste de la SQ de La Matapédia, Steeve Lepage. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Marcel Belzile estime que la reconstruction risque de coûter plus cher que la construction en 1991. Il espère pouvoir profiter de l’aide gouvernementale afin que la part de la Municipalité soit le moins élevée possible.

Avec les informations de Jean-François Deschênes