Les têtes se tournent vers l’État de la Californie, qui vient de signer deux lois en faveur des activistes de la vie privée, ainsi que des consommateurs et consommatrices.

Le projet de loi, appelé Delete Act (projet de loi de suppression des données) et signé par le gouverneur Gavin Newsom, vient renforcer la législation existante en permettant à la population californienne de demander à ce que ses informations personnelles récoltées par des entreprises courtières de données exerçant leurs activités dans l'État soient supprimées du web à partir d’un seul endroit.

Les protections actuelles garantissent aux résidents et résidentes de l'État le droit de demander la suppression de leurs données, mais exigent que les personnes fassent des demandes distinctes auprès de chaque courtier et courtière.

Avec le nouveau projet de loi, l’agence de protection de la vie privée de l’État devra mettre en place un portail permettant aux internautes de formuler leurs demandes générales de suppression des données à plusieurs entreprises en même temps.

Publicité

Cela suscite toutefois l’opposition d’organisations, telle l’Association of National Advertisers, qui s’inquiète notamment de la difficulté qu’auront les petites entreprises ou organismes à joindre leur public cible en l’absence de ces données sur les internautes.

Les entreprises courtières de données gagnent généralement de l'argent grâce aux données des internautes en les collectant auprès de diverses sources, puis en les concédant sous licence ou en les vendant à d'autres entreprises, souvent à des fins de marketing.

Les données collectées sont utilisées pour établir des profils détaillés qui peuvent révéler vos achats passés, vos préférences de consommation et des données démographiques telles que le revenu, le niveau d'éducation et même la localisation en temps réel.

L'État aura jusqu'en 2026 pour mettre en œuvre la loi sur la suppression des données.

Le droit à la réparabilité devient loi

La Californie vient d’emboîter le pas au Minnesota, au Colorado et à New York en devenant le quatrième État américain à signer une loi sur la réparabilité. Cet État pèse toutefois plus lourd dans la balance, lui qui est le bassin d’un grand nombre de fabricants d’appareils électroniques vendus partout dans le monde, tels Google et Apple.

Les entreprises qui commercialisent des appareils électroniques et électroménagers de plus de 100 $ US (135 $ CA) vendus dans l’État après le 1er juillet 2021 devront être en mesure de fournir des pièces, logiciels (mises à jour) et documentations appropriées pour réparer ces objets pendant au moins sept ans. Pour les gadgets vendus entre 50 $ US (68 $ CA) et 100 $ US (136 $ CA), la durée de mise à disposition de ces outils est de trois ans.

Publicité

Une amende de 1000 $ US (1360 $ CA) par jour – doublée pour la deuxième offense – est prévue pour les entreprises contrevenantes. Elles ont jusqu’au 1er juillet 2024 pour se conformer.

Certaines exceptions existent, notamment pour les consoles de jeux vidéo et les systèmes d’alarme.

Le projet de loi est sur la table depuis 2019 dans cet État. Le géant Apple s’est récemment prononcée en sa faveur après avoir d’abord tenté de le bloquer.

La loi commence déjà à faire son effet : en dévoilant son téléphone intelligent Pixel 8 début octobre, Google a affirmé que son appareil bénéficierait de sept années de pièces détachées.

Avec les informations de The Guardian, The Verge et Engadget