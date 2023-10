La Montréalaise Sarah Bernstein finaliste pour le prix Giller

Le roman absurde de la Montréalaise Sarah Bernstein, Study for Obedience, a franchi une étape de plus vers l'obtention du prix Scotiabank Giller, accompagné d'une bourse de 100 000 $. L'autrice fait maintenant partie des cinq finalistes en lice pour la récompense littéraire canadienne. Sa compatriote Kasia Van Schaik a été écartée.

Sarah Bernstein est également demi-finaliste pour le Booker Prize avec son deuxième roman, qui suit une narratrice anonyme qui déménage dans un pays hostile pour devenir la femme de ménage de son frère.

La liste des cinq finalistes, annoncée mercredi, comprend également la lauréate d'un Booker, Eleanor Catton,et son dernier livre Birnam Wood, qui met des jardiniers guérilleros sur le chemin d'un milliardaire excentrique.

Kevin Chong a été sélectionné pour The Double Life of Benson Yu, une œuvre de métafiction dans laquelle un auteur de romans graphiques affronte à contrecœur son enfance difficile.

The Islands: Stories de Dionne Irving, qui raconte la vie de femmes jamaïcaines qui explorent le legs du colonialisme, est le seul recueil de nouvelles à figurer sur la liste restreinte. Le roman de CS Richardson, All The Colour in the World, complète la sélection des finalistes.

Le prix Giller, qui constitue la plus grande bourse pour une œuvre de fiction au Canada, sera remis le 13 novembre. Les 12 livres de la liste préliminaire, qui comprenaient le recueil We Have Never Lived On Earth de Kasia Van Shaik, maintenant éliminée, ont été sélectionnés parmi 145 ouvrages soumis par des maisons d’édition canadiennes.