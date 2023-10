Aide médicale à mourir : une exposition immortalise ses derniers jours

Un an après la mort en 2019 de son mari de 70 ans, Alma Norman a compris que son départ était proche.

Elle a abordé le sujet de l’aide médicale à mourir (AMM) avec son médecin et ses proches.

Selon sa bonne amie Ruth Steinberg, Alma Norman broyait du noir et était aux prises avec une possible dépression qu’elle ne lui avait jamais connue.

Son médecin lui a sagement recommandé : "Alma, tu le sauras le moment venu." Et donc, en juin 2020, elle savait , se souvient Steinberg.

Elle est alors redevenue Alma. Et elle était prête à profiter de nouveau de la vie.

Alma Norman s'asseyait souvent en regardant le ciel, raconte Ruth Steinberg. Photo : Ruth Steinberg

Une personnalité haute en couleur

Ruth Steinberg, photographe, a pris des photos d’Alma Norman durant des années.

Alma Norman vivait de l’autre côté de la rue, était membre des Ottawa Raging Grannies – des militantes qui revendiquent une justice sociale dans leurs chansons satiriques – et possédait une énergie incroyable irrésistible, expliquait récemment Ruth Steinberg à l'émission radio Ottawa Morning de CBC.

Même au cours des dernières années, lorsqu’elle ne voyait plus très bien, elle marchait toujours dans le quartier avec sa cane qu’elle avait ornée de banderoles et de toutes sortes de choses folles, et avait un bon mot pour tous, tant que vous étiez en mesure de vous identifiez , raconte-t-elle.

La photographe ottavienne Ruth Steinberg, a pris durant des années des photos de Alma Norman, avant que cette dernière ne décide d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Photo : CBC / Maxim Allain

Après la décision d’Alma Norman de demander de recevoir cet automne-là l’aide médicale à mourir, Ruth Steinberg lui a demandé si elle pouvait continuer à la photographier. La photographe explique qu’elle n’avait alors aucun projet particulier. Elle voulait le faire car son amie lui manquerait.

Alma Norman a facilement accepté , ajoute Ruth Steinberg.

Alors que les photos s’accumulaient , Ruth Steinberg a réalisé qu’il y aurait peut-être plus à faire.

Alma Norman, qui était fonctionnellement aveugle, ne pouvait pas voir les images prises par son amie. Néanmoins, elle était très désireuse d’en faire quelque chose qui durerait , se souvient Ruth Steinberg.

Les photographies sont accrochées à des cloisons amovibles, disposées de façon à rappeler la maison d'Alma Norman. Photo : CBC / Kristy Nease

Une exposition pensée pour ressembler à la maison d’Alma Norman

Le résultat est une collection de photographies intitulée The Leave-taking (L’adieu). Elle est présentée depuis le 3 août à la Galerie Karsh-Masson de l'Hôtel de ville d’Ottawa.

Les cloisons amovibles comme les photographies ont été disposées de façon à donner l’impression qu’on se déplace dans la maison d’Alma Norman, en sa compagnie – dans le salon, la cuisine ou encore dans sa chambre.

Certaines images présentent Alma Norman dans des dessous jetables. Craignant que des personnes pensent qu’elle ait pu exploiter son amie avec ces photographies, Ruth Steinberg l’a alors interrogée à ce sujet.

Son amie a mis fin à ses inquiétudes, affirmant qu’il s’agissait d’une solution parfaitement pratique , et que le fait que des personnes puissent la voir ainsi ne la dérangeait pas, témoigne Ruth Steinberg.

Steinberg explique que les photographies présentent la vie simple d'Alma Norman durant les cinq mois précédant son décès. Photo : CBC / Kristy Nease

Être témoin du choix de l’AMM

Un sujet plus complexe à gérer était l’AMM.

Les notes relatives à l'exposition mentionnent que si l’AMM est contestée par certains , l’exposition prend plutôt le temps d’accompagner quelqu’un tout au long du processus, jusqu'à la fin .

Ruth Steinberg mentionne que le but de Alma Norman était d’informer les gens que l’AMM est une option disponible, mais pas facile à obtenir.

Anticipant de la résistance, une pancarte a été accrochée près de l'entrée de l'exposition pour informer les gens que le contenu est sensible. Mais à quelques semaines de la fin de l'exposition, Steinberg déclare que les réactions reçues jusqu'à présent ont été gratifiantes .

J’ai entendu quelques personnes qui n’avaient pas de positions claires au sujet de l’AMM, mais après avoir vu l’exposition et écouté Alma [dans la vidéo de présentation], ils ont changé d’avis , explique Ruth Steinberg.

L'exposition ne porte pas sur l’AMM. C’est davantage la célébration de la façon de vivre une vie qui a de la valeur.

Dans la maison d'Alma Norman, des macarons témoignent de ses valeurs et de ses principes. Photo : CBC / Kristy Nease

« Elle sentait que sa course était terminée »

Ruth Steinberg était présente lors du décès de Alma Norman, en novembre 2020 et lors d’une cérémonie préalable.

Alors que le médecin s’apprêtait à entamer la procédure, il a été de nouveau demandé à Alma Norman si elle voulait vraiment aller au bout de sa démarche ou si elle avait changé d’avis – qu’il n’était pas trop tard pour arrêter cela.

Alma était sans larmes, aucune. Je ne peux pas en dire autant. J’étais assise près d’elle, je pleurais mais elle était extraordinaire. Elle était très claire , se souvient Ruth Steinberg.

Il était hors de question pour elle de déménager dans une résidence. Ce n’était simplement pas elle. Ce n’est pas ainsi qu’elle avait choisi de vivre , ajoute-t-elle.

Elle était prête car elle sentait que sa course était terminée et qu’elle avait fait ce qu’elle devait faire , ajoute-t-elle.

The Leave-taking (L’adieu) est présenté jusqu’au 22 octobre. L’entrée est gratuite et la galerie est ouverte tous les jours de 9 h à 17 h, sauf les jours fériés.

Avec les informations de l’émission Ottawa Morning de CBC