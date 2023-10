L'entreprise Don Poulin Potatoes, de Chelmsford, se dotera de nouvelles technologies pour augmenter sa capacité production de pommes de terre, grâce à un financement de 750 00 $ du gouvernement fédéral.

L’annonce a été faite mercredi par le député fédéral de Nickel Belt, Marc G. Serré, au nom de Patty Hajdu, ministre responsable de FedNor.

Don Poulin Potatoes vient effectivement de construire, grâce à ces fonds, une nouvelle installation de production de 12 000 pieds carrés et d’acheter du matériel spécialisé.

Ouvrir en mode plein écran Le financement octroyé à Don Poulin Potatoes lui permettra d'accroître la production, la productivité et la rentabilité, ce qui ouvrira la voie à davantage d’emplois. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ainsi, l’entreprise dispose actuellement d’une peseuse électronique Upmatic, d’une ensacheuse à double couverture pour sacs en papier, d’un séchoir turbo et d’un système de rayonnage et une ligne d’emballage.

Cet investissement est important pour l'un des secteurs clés de notre économie dans le nord de l'Ontario.