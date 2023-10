Si vous avez consulté les réseaux sociaux ces derniers jours, vous avez probablement eu affaire à une déferlante de vidéos troublantes censées avoir été tournées en Israël ou à Gaza. S’il ne manque pas de véritables images de violence, de destruction et de souffrance captées ces derniers jours, plusieurs publications devenues virales reprennent de vieilles vidéos hors contexte. La prudence est donc de mise.

Que ce soit sur X ou sur TikTok, j’ai l’impression qu’une publication sur deux une est une vieille vidéo présentée comme étant nouvelle, des images de jeux vidéo qu’on fait passer pour des images captées sur le terrain ou quelqu’un qui a payé pour un crochet bleu qui s’improvise expert en géopolitique du Moyen-Orient , témoigne Alex Madhevan, directeur de MediaWise, l’initiative en littératie médiatique de l’Institut Poynter, un organisme de journalisme et de vérification de faits à but non lucratif basé à Saint Petersburg, en Floride.

Depuis l’attaque du Hamas, samedi, des vérificateurs de faits tentent tant bien que mal de remettre les pendules à l’heure, tandis que des informations trompeuses ou non vérifiables continuent d’être mises en ligne.

Parmi les dizaines d’exemples repérés par le vérificateur de faits de la BBC, Shayan Sardarizadeh (Nouvelle fenêtre), on trouve :

des images (Nouvelle fenêtre) du jeu vidéo Arma 3 faussement présentées comme la vidéo d’un combattant du Hamas qui abat un hélicoptère israélien;

une vidéo (Nouvelle fenêtre) d’une frappe israélienne à Gaza faussement présentée comme une frappe du Hamas en Israël;

une vidéo (Nouvelle fenêtre) de parachutistes au-dessus de l'Académie militaire égyptienne, au Caire, faussement présentée comme une vidéo de combattants du Hamas lors de l’attaque de samedi;

une vidéo (Nouvelle fenêtre) publiée sur TikTok en septembre faussement présentée comme des images d’une fillette israélienne prise en otage par un ravisseur du Hamas (le contexte réel de la vidéo reste inconnu pour le moment);

une vidéo (Nouvelle fenêtre) de l’armée russe qui bombarde l’Ukraine faussement présentée comme une vidéo de l’armée israélienne qui bombarde Gaza.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

C'est un conflit clivant, profondément politique et profondément culturel , ajoute Alex Madhevan. C’est le scénario idéal pour la propagation de fausses informations parce que c’est très émotif. Les biais de confirmation des gens alimentent cette mésinformation et cette désinformation.

Publicité

Dina Sadek, chercheuse spécialisée dans le Moyen-Orient au Digital Forensics Research Lab, à Washington, observe qu’il y a de la désinformation et des informations non vérifiées des deux côtés du conflit et sur presque tous les aspects de celui-ci . Son organisme produit des rapports analysant les campagnes de désinformation et leurs implications politiques.

Il y a beaucoup de spéculation partout sur le web, donc il est encore tôt pour déceler des tendances , dit Mme Sadek.

Une constante semble toutefois émerger ces derniers jours : la machine de propagande russe multiplie les fausses affirmations (Nouvelle fenêtre) selon lesquelles l’Ukraine fournit des armes au Hamas, ce qui est faux.

Les Décrypteurs ont également observé que des vidéos mettant en scène des personnes qui appuient sans réserve un camp ou l’autre du conflit israélo-palestinien génèrent énormément d’engagement sur TikTok. On voit de tout, allant de juifs hassidiques qui appuient la cause palestinienne à des musulmans pratiquants qui se rangent derrière Israël.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Désinformer pour l’argent

Les comptes qui diffusent de fausses informations ne le font pas nécessairement pour des raisons politiques, bien que ce soit souvent le cas.

Publicité

Je pense que beaucoup de la désinformation vient de trolls qui veulent semer le chaos ou encore avoir plus d’abonnés, plus d’engagement, et donc plus d’argent , analyse Alex Madhevan.

Le directeur de MediaWise montre du doigt la nouvelle infrastructure de X (anciennement Twitter) comme une des principales causes de cette avalanche de désinformation. Le nouveau patron du réseau social, Elon Musk, a retiré les crochets bleus de certification aux comptes précédemment vérifiés, tout en permettant à n’importe qui d’y avoir accès en échange de frais mensuels.

Mais ce n’est pas tout. Les publications des détenteurs de crochets bleus sont maintenant davantage mises de l’avant par l’algorithme de X, et ceux-ci peuvent maintenant être rémunérés selon la performance de leurs publications. Résultat : les publications de comptes supposément vérifiés sont mises de l’avant, tandis que celles des personnes sur le terrain se perdent dans la marée de contenu.

Les gens qui ont un parti pris d'un côté ou l’autre du conflit vont partager les informations et désinformations les plus incendiaires qui soutiennent leur vision du monde et leurs sentiments. En partageant de la désinformation – et de la désinformation de plus en plus intense – les crochets bleus peuvent générer plus d’engagement et plus d’argent , souligne M. Adhevan.

Pour lui, le flot de désinformation sur Twitter est le pire qu’il ait vu pour un événement donné depuis les cinq ans qu’il œuvre dans le milieu. Et il n’est pas le seul : plusieurs chercheurs en renseignement de sources ouvertes – dont le travail consiste à enquêter et à couvrir des sujets à partir d’informations publiques – ont fait part d’un sentiment semblable (Nouvelle fenêtre) au magazine Wired plus tôt cette semaine.