Unissons Saguenay et l’ERD veulent démystifier les partis politiques

L'Équipe du renouveau démocratique (ERD) et Unissons Saguenay annoncent qu'ils organisent une activité conjointe le 21 octobre prochain pour faire la promotion des partis politiques.

En conférence de presse, mercredi, les porte-paroles des deux organisations ont assuré qu'il ne s'agissait pas d'une fusion en vue des prochaines élections municipales, mais bien d'une union circonstancielle.

L’objectif de l’activité Surprise Partis est de démystifier le concept de la ligne de parti et d’échanger sur le travail d'équipe qui guide les organisations. Unissons Saguenay et l’ERD espèrent ainsi hausser leur nombre de membres respectifs et inciter des citoyens à présenter leur candidature aux élections municipales.

On va miser beaucoup sur l’importance de travailler en équipe, explique le président de l’ERD, André Brassard-Aubin. Les gens d’Unissons Saguenay et nous en sommes conscients [...], mais il faut que la population comprenne que si on peut placer une équipe au pouvoir, ça va fonctionner beaucoup mieux que ce qui se déroule actuellement à la Ville de Saguenay.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'ERD, André Brassard-Aubin, a expliqué les détails de l'activité à venir. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

L'événement, qui se tiendra au Club de golf de Chicoutimi, inclura des conférences et des témoignages d'élus associés à des partis dans d'autres municipalités. La mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Andrée Bouchard, et l’ex-maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, figurent notamment sur la liste des invités.

Les rumeurs de fusion démenties

À tour de rôle, les représentants de l’ERD et d’Unissons Saguenay ont réfuté les rumeurs de fusion entre leurs équipes, indiquant que cette option ne faisait pas partie de leur réflexion pour le moment.

Le conseiller municipal Marc Bouchard (ERD) a pour sa part précisé que la présence d’un ou plusieurs partis politiques est nécessaire pour le bon déroulement de la vie municipale. Il croit même qu’il serait plus facile de s’entendre même si plus d’un parti était à la table du conseil.

Les consensus sont toujours plus efficaces pour faire du développement que les conflits.

Il y a deux semaines, l’ancienne cheffe de l’ERD et ex-mairesse de Saguenay, Josée Néron, a laissé entendre elle aussi que la présence de n’importe quel parti serait bénéfique à l’hôtel de ville.

Je demeure convaincue, que ce soit Unissons Saguenay ou l’ERD, qu’un parti est vraiment un outil qui permet à une ville d’avancer , indiquait-elle en entrevue à Place publique.

Avec les informations de Catherine Paradis