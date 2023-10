Un grand concert de l’Orchestre métropolitain pour les 50 ans de Beau Dommage

Le groupe québécois Beau Dommage célèbrera en 2024 le cinquantième anniversaire de la parution de son premier album, intitulé Beau Dommage. L’Orchestre métropolitain de Montréal (OM) présentera pour l’occasion un grand spectacle à la fin de l’été prochain, reprenant en version symphonique les meilleures chansons des cinq albums de la formation musicale.

Le concert de 90 minutes, intitulé Ça fait 50 ans qu’on se connaît, mettra en vedette 10 interprètes d’horizons différents : Alexandre Désilets, Allyson Pétrin, Audrey-Louise Beauséjour, Audrey-Michèle, Coral Egan, David Latulippe, Franck Julien, Jules, Krystel Mongeau et Lyxé.

L’auteur-compositeur-interprète Antoine Gratton signera les nouveaux arrangements des chansons de Beau Dommage et la direction musicale du spectacle, et Michel Poirier en signera la mise en scène.

Le parolier Pierre Huet, qui a signé plusieurs textes de Beau Dommage, et Réal Desrosiers, batteur du groupe depuis ses débuts, agiront à titre de conseillers artistiques. Adam Johnson dirigera les musiciennes et musiciens de l’OM.

Beau Dommage a lancé son premier album, intitulé simplement Beau Dommage, le 9 décembre 1974. Le groupe s’est rapidement imposé dans le paysage musical québécois avec ses harmonies vocales et la poésie unique des textes de Michel Rivard, qui sera intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens mercredi à l'Espace St-Denis, aux côtés de Marjo et de Jean Millaire.

Ça fait 50 ans qu’on se connaît sera présenté le 31 août à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le 5 septembre à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, le 12 septembre à la salle Maurice-O’Bready de Sherbrooke et le 14 septembre à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.