Une marche commémorative a eu lieu à Brandon, au Manitoba, pour rendre hommage à Antoine Sutherland, un adolescent de 15 ans. Ce dernier a perdu la vie, après avoir été heurté par une voiture, alors qu'il circulait à vélo, jeudi dernier.

Il sortait de l’école secondaire Vincent Massey pour se rendre à la maison quand cet accident s'est produit.

Plus d’une centaine de personnes se sont réunies dimanche dernier pour assister à cette commémoration organisée par des amis.

Les participants ont marché depuis l'école secondaire jusqu’au lieu de l'accident, à l’angle de l’avenue Victoria et de McDiarmid Drive, dans le sud-ouest de la ville manitobaine.

Publicité

Newman Chikwado, 16 ans, élève de 11e année à l'École Vincent Massey, est allé à l’école avec Antoine et a aidé à organiser cet événement en son honneur.

C'est important pour nous de venir en groupe pour faire ça ensemble, parce que nous étions des amis proches , affirme Newman Chikwado.

Ce dernier était en 10e année quand il a rencontré Antoine Sutherland, qui était alors un nouvel élève en 9e année.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 100 personnes se sont rassemblées dimanche pour rendre hommage à Antoine Sutherland. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Un rassembleur

La mère d'Antoine, Nicole Sutherland, raconte que, depuis le début, son fils créait des liens et qu’il rassemblait les gens.

Antoine aimait tout le monde. Il ne voyait pas les différences et ne les craignait pas.

Le père d’Antoine Sutherland, Alazar Asrat, n'arrive toujours pas à croire à la mort de son fils.

Publicité

Antoine Sutherland vivait à temps plein avec sa mère à Brandon, mais Alazar Asrat lui rendait souvent visite et lui parlait aussi souvent que possible. Après la mort de son fils, il est venu d'Edmonton.

Mon fils était mon meilleur ami, mon tout. J’ai tout fait pour lui , affirme-t-il. J’ai travaillé dur pour lui donner tout ce que je n’ai jamais eu. J’étais très fier de mon fils. Il était vraiment extraordinaire.

Nicole Sutherland affirme qu'Antoine était fier de son héritage éthiopien, autochtone et canadien. Ce mélange de cultures l’a aidé à se rapprocher de ses amis et de sa famille et à apprécier les personnes qui l’entouraient.

Antoine Sutherland s’arrêtait souvent pour aider les personnes sans-abri à Brandon et laissait tout tomber pour aider quelqu’un qui était blessé ou qui avait besoin d’aide, ajoute-t-elle.

Un bon chrétien

Lorsqu’il a découvert Dieu, il a changé en mieux , raconte Nicole Sutherland. Il s’efforçait d’être un bon chrétien.

Au fil des dernières années, Antoine Sutherland a passé beaucoup de temps avec la famille de son père, qui l’a initié au christianisme. Sa foi profonde l’a aidé et il a voulu faire partager cette croyance à d’autres.

Alazar Asrat se souvient du moment où son fils lui a dit qu’il connaissait Dieu.

J’ai été choqué quand il m’a dit ça. Je ne m’attendais pas à ce qu’un enfant de 13 ans vienne me dire cela, parce que je ne l’emmenais pas vraiment à l’église , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des amis d'Antoine Sutherland déposent des fleurs et d'autres objets à sa mémoire. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Yohannes Asrat, l’oncle d’Antoine Sutherland, affirme que la passion de l’adolescent pour les gens et sa foi ont contribué à rapprocher les gens et que cela se poursuit même après sa mort.

Il affirme qu'Antoine avait une mission, qu’il a menée à bien.

Antoine a un message plus grand que lui-même, plus grand que nous tous. Ce n’est pas la durée de sa vie, ce n’est pas la façon dont il est mort, mais, vous savez, la façon dont il a vécu qui est la plus importante.

Il est venu pour donner , conclut-il.

Avec des informations de Chelsea Kemp