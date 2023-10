L’armée canadienne évacuera des Canadiens de Tel-Aviv vers Athènes

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a donné plus de précisions mercredi sur le plan de son gouvernement pour rapatrier les ressortissants canadiens bloqués en Israël et dans les Territoires palestiniens, notamment en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Mme Joly a affirmé que des avions des Forces armées canadiennes seront dépêchés à Tel-Aviv pour transporter les ressortissants canadiens qui souhaitent quitter Israël vers Athènes. Un avion d’Air Canada les transportera ensuite vers le Canada, a-t-elle précisé, affirmant que ces vols débuteront dans les prochains jours, d’ici la fin de la semaine .

Un avion de l’armée canadienne doit arriver à Tel-Aviv dès aujourd’hui, a de son côté affirmé le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre.

Plus de 4500 Canadiens enregistrés

Mme Joly, qui a de nouveau appelé tous les Canadiens qui se trouvent en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à s’inscrire auprès d’Affaires mondiales Canada, a assuré que ces vols seront disponibles pour tous les citoyens canadiens et les résidents permanents avec leurs conjoints et enfants.

Le gouvernement fédéral travaille à d’autres options pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre à l’aéroport de Tel-Aviv, a encore précisé la ministre.

Mme Joly a par ailleurs indiqué que trois Canadiens ont été tués dans l’attaque sanglante du Hamas contre Israël samedi dernier. Deux de ces décès ont été confirmés par les autorités israéliennes, Ottawa dit attendre encore la confirmation du troisième décès. Par ailleurs, trois Canadiens sont portés disparus.

Selon les dernières données d’Affaires mondiales Canada, il y a 4249 Canadiens qui sont enregistrés en Israël et 476 en Cisjordanie et à Gaza.

Pas d'évacuations prévues « à ce jour » de Gaza

La ministre a affirmé ne pas connaître le nombre de Canadiens qui sont actuellement bloqués à Gaza, mais Julie Sunday, la sous-ministre adjointe et responsable de la sécurité et de la gestion des urgences à Affaires mondiales Canada, a affirmé que leur nombre est plus faible que le nombre de Canadiens en Cisjordanie. Mais nous savons qu'il y a des Canadiens à Gaza , a-t-elle ajouté.

Nous sommes en train de regarder différentes options pour les Canadiens en Cisjordanie , a dit Mme Joly, affirmant avoir discuté avec les autorités jordaniennes pour examiner les options pour le rapatriement des ressortissants canadiens à partir de Amman.

En ce qui concerne les Canadiens à Gaza, la cheffe de la diplomatie canadienne a assuré travailler avec l’ONU pour voir ce qui est possible dans les prochains jours . Mais à ce jour, il n’y a pas encore d’informations sur des évacuations de Gaza, a-t-elle ajouté.

La ministre n’a par ailleurs pas voulu répondre à la question de savoir s’il y a des otages canadiens aux mains du Hamas, afin de ne pas augmenter la valeur de ces otages et pour ne pas mettre leur vie en danger . Elle a toutefois assuré être en contact avec le négociateur en chef israélien et a affirmé qu’une équipe d’experts canadiens se rendra à Tel-Aviv pour aider les autorités israéliennes dans cette crise.

Plus de détails à venir.