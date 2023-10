Devant une baisse importante des revenus qu’elle tire des droits de mutation et l’augmentation du coût de ses opérations, l’administration Plante a adopté un plan de resserrement budgétaire de 100 millions de dollars afin de protéger l’équilibre de son bilan financier de 2023.

Depuis plusieurs mois, on a remarqué que beaucoup de pression s’exerce sur les finances de la Ville de Montréal , a expliqué mercredi la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, à la sortie d’une réunion du comité où des mesures de redressement budgétaire venaient d’être adoptées.

Pertes de revenus, inflation et événements climatiques

Le premier facteur qui affecte l’exercice 2023 de la Ville est une perte de revenus de 120 millions de dollars en provenance de la taxe sur les droits de mutation, communément appelée la taxe de Bienvenue .

Cette taxe municipale qui s’applique sur la vente d’immeubles et de maisons est littéralement torpillée par la hausse des taux hypothécaires.

Ce qu’on remarque, c’est que les ménages locataires qui auraient normalement acheté, en raison de l’incertitude économique qu’il y a à l’heure actuelle, retardent leur décision d’acheter. La même chose pour les gens qui ont des immeubles à vendre, qui ont des maisons à vendre et qui restent plus longtemps sur le marché. Ça a un impact direct sur une de nos sources de revenus , a expliqué Mme Ollivier.

Ouvrir en mode plein écran La tempête de verglas d'avril n'est qu'un des événements climatiques exceptionnels avec lesquels la Ville a dû composer en 2023. Photo : Radio-Canada / Fred Cusson

La multiplication des événements climatiques extrêmes qu’a connu la ville en 2023 (verglas, chaleur extrême, pluies diluviennes, crues printanières) ont engendré des dépenses accrues en mesure d’urgence.

L’inflation, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et la pénurie de main-d’œuvre ont également affecté de plein fouet la valeur des contrats municipaux. À cela s’ajoute une hausse notable des coûts du temps supplémentaires au SPVM, qui se sont élevés à 31,8 millions de dollars, essentiellement en raison de la pénurie de main-d’œuvre, a précisé Serge Lamontagne, directeur général de la Ville.

Devant ce constat, on a dû faire les choix qui s’imposent pour préserver notre marge de manœuvre financière et continuer de protéger le portefeuille des Montréalais.

Bref, la situation requiert la prise de mesures immédiates pour assurer l’équilibre du budget 2023 de la Ville qui affiche actuellement un surplus de 40 millions de dollars, selon les états financiers du 31 août dernier.

Or, 40 millions de dollars, c’est relativement peu sur un budget global de 7 milliards de dollars, fait remarquer Serge Lamontage, et c’est pourquoi il dit agir dès maintenant, en commençant par resserrer les dépenses à l’interne.

Postes vacants et dégraissage

La première mesure adoptée mercredi par le comité exécutif consiste à ne pas pourvoir, au moins jusqu’à la fin de l’année, les 400 postes actuellement vacants dans les effectifs de la Ville qui emploie 28 000 personnes. Ce qui devrait permettre de récupérer environ 15,1 millions de dollars d’ici la fin de l’exercice financier, estime-t-on.

Ça veut dire concrètement que les employés dans les services centraux vont travailler un peu plus fort pour deux mois pour nous permettre de capter ce 15 millions.

Il est cependant hors de question de réduire les services aux citoyens, prévient M. Lamontagne qui assure que tous les postes vacants seront étudiés par son bureau de sorte que les postes opérationnels , c’est-à-dire qui touchent des services aux citoyens, continuent d’être pourvus.

Le directeur général de la Ville a aussi pris soin de préciser que cette mesure ne concerne que les services centraux et que les arrondissements ne seront pas tenus de procéder au même exercice.

La deuxième mesure, plus costaude, doit permettre de récupérer 81,6 millions de dollars dans les autres familles de dépenses , selon les termes utilisés par M. Lamontagne.

À l’heure où on se parle, tous les services centraux ont leur budget de l’année. Ils ont réservé une somme pour les 12 mois de l’année, mais ils se gardent toujours un résiduel pour des actions supplémentaires à la fin de l’année, a expliqué le DG de la Ville. Donc on est allé capter 50 % de ce résiduel-là dans leur budget pour éponger la hausse des coûts anticipée l’an prochain.

Au chapitre corporatif, la Ville prévoit également garder une réserve de 19 millions de dollars dans son budget des dépenses contingentes. On suspend également jusqu’à nouvel ordre tous les déplacements hors du Québec.

Questionnée sur l’impact que la situation financière de la Ville pourrait avoir sur le compte de taxes des Montréalais, qui anticipent des hausses de taxes conséquentes à l’augmentation généralisée du coût de la vie, Dominique Ollivier a expliqué que les décisions prises aujourd’hui se veulent préventives.

Ouvrir en mode plein écran Le portefeuille des propriétaires montréalais a été très sollicité ces dernières années. Photo : iStock

Si on prend ces mesures-là, c’est justement pour ne pas que ça se répercute sur leur compte de taxes.

Normalement, ce que dit la Loi des cités et villes, c’est que si on prévoyait un déficit, il faudrait tout de suite taxer en avance une taxe spéciale pour le faire. […] Nous, on va continuer à se regarder et à se serrer la ceinture , a déclaré la présidente du comité exécutif.

Rappelons que le 6 octobre dernier, Dominique Ollivier assurait publiquement que l'augmentation des taxes municipales ne dépasserait pas le taux d'inflation de 5,2 % lors du prochain budget qui sera déposé en novembre.

Ce qui n’a rien de très rassurant en définitive pour les contribuables montréalais qui ont dû absorber une hausse moyenne de 4,1 % de leur compte de taxes en 2023. La plus forte hausse qu'on ait vue depuis 12 ans.

Le tout accompagné d’une hausse moyenne de 32,4 % du rôle foncier en 2022 que la Ville a dû répartir sur trois années pour la rendre plus digeste.

L'administration Plante a trop dépensé, clame l'opposition

Sur les bancs de l'opposition, l'annonce de ces mesures n'est bien sûr pas passée inaperçue.

L’administration Plante se fait rattraper par sa mauvaise gestion des finances. Après avoir augmenté les dépenses de la Ville de Montréal de près de 1,3 milliard de dollars en cinq ans, on sent une panique face à l’inflation et à la baisse des mises en chantier , critique Alan Desousa, porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances et maire de l’arrondissement de Saint-Laurent.

Présenté tout juste avant le budget, alors qu’on prévoit une augmentation des taxes qui pourraient monter jusqu’à 5,2 %, ce plan de redressement budgétaire ressemble beaucoup à une stratégie de relations publiques pour refiler une facture salée aux Montréalais , prévient M. Desousa.