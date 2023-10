Plus de 170 millimètres de pluie sont tombés sur Saint-Mathieu-du-Parc samedi et les conséquences étaient encore bien visibles mardi. Au moins trois routes ont été sectionnées et des ponceaux déplacés sur des dizaines de mètres. Des citoyens se sont donc retrouvés isolés. L’état d’urgence a été déclaré et la Municipalité attend la signature du décret gouvernemental qui lui permettra certaines dépenses de façon urgente.

Mardi, des employés des travaux publics s’affairaient à dresser l’ampleur des dégâts sur tout le territoire. Au lac Jackson, l’unique route menant à plus d’une trentaine de chalets s’est affaissée. Il s’agit d’un cependant d’un chemin privé.

Le promoteur, Guy Marcotte, compte demander de l’aide financière de la Municipalité parce que, dit-il, ces résidents paient des taxes comme tout le monde . Le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, Claude Mayrand, n'a pas confirmé si la Municipalité offrira de l'aide financière.

Pour permettre aux résidents permanents de traverser le chemin à pied, des citoyens se sont mobilisés et ont aménagé un chemin et une passerelle de fortune dans la forêt, chemin qui a été fort utile jusqu’à présent afin de permettre à ceux qui ont un emploi de sortir du secteur.

Des véhicules tout-terrain peuvent passer sur ce chemin construit par des résidents de Saint-Mathieu-du-Parc. (Photo : 10 octobre 2023)

Sylvain Leblanc est l’un de ceux qui ont mis l’épaule à la roue pour la construction du chemin. Les gens se sont mobilisés, ils nous ont tous rejoints pour mettre la main à la pâte , raconte-t-il.

C’est qu'on a bâti en un temps record pour permettre aux gens de pouvoir évacuer parce qu'on avait un grand week-end, il y avait des visites chez des résidents, on a même sorti une femme avec un petit bébé pratiquement naissant.

Cette situation vient toutefois avec son lot d’inconvénients, pour certains. Une résidente rencontrée mardi a expliqué qu’elle doit louer un véhicule pour pouvoir se rendre à son travail.

Des chemins sont impraticables à Saint-Mathieu-du-Parc. (Photo : 10 octobre 2023)

Le temps presse, selon le maire

Selon le maire, les réparations devront se faire rapidement en raison de l’hiver qui s’en vient. Il y a des études [qui doivent être] faites, mais il faut que ça soit accéléré , mentionne-t-il.

Selon lui, il faudra environ deux semaines avant un possible retour à la normale.

Le ministère de l’Environnement doit tout d’abord approuver les travaux puisque plusieurs cours d’eau sont impliqués. Pour la facture totale, Claude Mayrand s’attend à plusieurs centaines de milliers de dollars.