Pour souligner sa création en 1973, le musée de Moncton de la Place Resurgo, revisite son histoire avec une exposition rétrospective qui sera visible jusqu'au 7 janvier. Son vernissage est prévu le 19 octobre.

Lors de l'exposition inaugurale du musée de Moncton en 1973, plusieurs œuvres de renoms avaient été empruntées afin d'habiller les murs du bâtiment.

Sur ses toiles, on pouvait lire la signature de grands peintres tel qu'Henri Matisse, Salvador Dali ou bien celle du peintre espagnol Pablo Picasso.

Ouvrir en mode plein écran L'œuvre La lampe et les cerises du peintre espagnol Picasso a été affichée pour la première fois au musée de Moncton en 1973. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

C'est l'œuvre de ce dernier qui a été rapatriée du Musée des beaux-arts de Montréal afin de souligner en grand le 50e anniversaire de l'institution.

La Lampe et les cerises sera visible à la Place Resurgo jusqu'au 7 janvier. Ce tableau de 1945 est une huile sur toile d'une valeur inestimable selon Sophie Auffrey, agente de développement du patrimoine.

On était vraiment excité en ouvrant la boîte!

C'est une œuvre que Picasso avait dédiée à l'un de ses amis poètes qui s'appelait Max Jacob décédé pendant la guerre dans un camp de concentration en France. Cet évènement-là a amené Picasso à réfléchir à la mort et le confinement. On regarde le tableau et on constate qu'il a pris des éléments assez modernes, un miroir, une lampe, un bol avec des fruits, mais il les a réinterprété d'une certaine manière, dans le style qu'on connaît bien, de Picasso le style cubiste , mentionne-t-elle.

Une exposition interactive

En plus de revisiter l'histoire du musée en peinture, les visiteurs pourront faire un parcours interactif qui propose de retracer l'historique du musée et de faire le lien avec l'évolution socioculturelle du grand Moncton.

Ouvrir en mode plein écran Une lettre du Musée de Moncton à l'attention de la communauté. Photo : Jérémie Tessier-Vigneault

C'est en utilisant la prémisse d'une lettre écrite par le musée et adressée à la communauté qu'est racontée l'histoire des 50 dernières années. C'est à travers cette lettre que le lien entre l’identité culturelle de Moncton et l'évolution historique du musée est fait.

Les gens pourront d'ailleurs répondre à cette lettre lors de leur visite au musée en écrivant par exemple, quel impact a eu le musée de Moncton dans leurs vies ou dans leur apprentissage.

Ouvrir en mode plein écran L'exposition permet de retracer l'histoire du musée depuis 1973, mais aussi de la collectivité de Moncton. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Une frise chronologique permet de retracer certains évènements marquants, passant de l'ouverture en 1973 jusqu'au projet d’expansion avec l’ajout d’un centre de découverte et de transport dans les dernières années.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs objets permettent de comprendre l'évolution du grand Moncton et de son rapport avec le musée depuis la fin des années 70. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Le musée sort également pour l'occasion de nombreux objets issus des archives.

On se met à la place du maire, on se met à la place d'un gestionnaire de collection, on vit l'histoire à travers les objets. [...] C'est pas nécessairement l'expérience traditionnelle où l'on voit simplement des objets, on veut ajouter plus à ça et c'est ce qui garde leur valeur, leurs raisons d'être à ses pièces de collection , affirme Sophie Auffrey.

Ouvrir en mode plein écran Albert l'Albertosaure a été en montre une première fois au musée de Moncton en 1985. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

Albert l'albertosaure revient à Moncton

Une réplique d'un albertosaure, cousin du tyrannosaure, est affichée au fond de la pièce de l'exposition.

Là encore, il s'agit d'un clin d'œil à l'histoire du musée. En 1985, le dinosaure avait été emprunté au musée de Thunder Bay en Ontario et exposé au public de Moncton en compagnie d'autres répliques.