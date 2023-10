Après avoir vu le service des urgences de l’hôpital de Merritt fermer temporairement 16 fois depuis le début de l’année, le maire Mike Goetz menace de ne pas payer une partie de ce que la Ville verse habituellement à la Province en échange des services de santé.

En 2024, nous allons donc calculer nos impôts comme nous le faisons normalement, puis nous allons enlever le montant qui correspond à 15, 16, 17, 18 jours - en fonction du nombre de jours de fermeture d'ici la fin de l'année 2023 , a déclaré Mike Goetz à l'émission Daybreak Kamloops.

Il n'y a pas de raison de payer pour quelque chose que l'on n'a pas obtenu.

À deux reprises en trois jours, le service des urgences de l’hôpital de la vallée de Nicola a cessé de fonctionner. Depuis le début de l’année, c’est la 16e fois que la situation se produit. Les habitants sont alors obligés de se tourner vers d’autres structures médicales, moins proches de chez eux. L’hôpital de Kamloops est ainsi à environ 1 h de Merritt.

Normalement, le service des urgences de l’hôpital de la vallée de Nicola fonctionne 24 h sur 24, tous les jours. Il a dû fermer à 8 h dimanche et a rouvert à 8 h lundi parce qu’il n’y avait pas assez de médecins pour accueillir les patients. Mardi, à 7 h 30, sa fermeture a été une nouvelle fois annoncée. Finalement, la régie de la santé de l'Intérieur (Interior Health) a expliqué avoir été en mesure de trouver du personnel pour rouvrir les urgences quelques heures plus tard.

Le ministre de la Santé et des Affaires francophones de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a indiqué qu'il avait rencontré Mike Goetz le mois dernier lors du congrès de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique à Vancouver pour discuter de la question.

[Mike Goetz] sait que la ville de Merritt et le maintien de l'ouverture du service des urgences de l'hôpital sont une priorité pour nous.

Adrian Dix a détaillé : Comme il l'a dit, nous allons tous devoir travailler ensemble pour éviter que cela ne se reproduise. Nous devons attirer un plus grand nombre de médecins et d'infirmiers à Merritt afin de ne pas être aussi dépendants de personnes venant d'autres endroits.

Le ministre de la Santé et des Affaires francophones a annoncé il y a deux semaines un projet de loi qui permettrait aux auxiliaires médicaux de travailler dans les services d’urgence sous la supervision d’un médecin.

Dans une déclaration écrite, la régie a indiqué qu'il y avait un taux de vacance de 40 % pour les postes d'infirmiers à l'hôpital. Plusieurs postes permanents n'ont pas encore été pourvus. L'autorité sanitaire a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec la ville de Merritt et son maire, et qu'elle cherche à recruter activement de nouveaux médecins et infirmiers.

D'autres hôpitaux affectés

Kathy Doull, directrice des opérations cliniques de la région ouest du territoire desservi par la régie de la santé de l'Intérieur, a déclaré qu'il fallait au moins deux infirmières qualifiées pour assurer la sécurité du service des urgences. Selon elle, un membre du personnel aurait annoncé à la dernière minute ne pas pouvoir se rendre au travail parce qu’il était malade. Le service des urgences a alors dû être fermé une partie de la journée mardi.

Merritt n’est pas la seule ville de la région affectée par le manque de personnel. La régie a également émis un avis d'interruption temporaire des services de la salle d'urgence de l’Hôpital du sud de l’Okanagan, situé à Oliver, de 8 h à 13 h mardi.

Si quatre ou cinq communautés se réunissent et font la même chose, cela aura sans doute plus de poids.

Des patients de Keremeos et de ses environs ont également fait face à une interruption du service des urgences. C’est le cas aussi pour ceux de New Denver, dans le nord de la province.

Mike Goetz encourage d’autres maires à retenir les paiements dus à la province lorsqu’il y a des interruptions de service.

Avec les informations de l'émission Daybreak Kamloops