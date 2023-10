Un projet d’édifice à logements divise dans le Grand-Bouctouche

Le changement de zonage d’un terrain sur le boulevard Irving de Bouctouche pour y construire un immeuble multilocatif divise. Une trentaine de citoyens ont manifesté leur opposition au projet, tout comme deux conseillers municipaux du Grand-Bouctouche, lors de la réunion du conseil mardi soir.

La démarche de la municipalité de la région de Kent est de modifier le zonage d'un terrain ciblé par un promoteur de résidentiel unifamilial à résidentiel à haute densité afin de permettre la construction d’un édifice à 16 logements.

Ce projet s’inscrit également dans les intentions des municipalités de la région de Kent de combler un besoin important en matière de logement abordable. Selon une récente étude de l’économiste Richard Saillant, il faudrait plus de 550 nouveaux logements par année sur le territoire d’ici à 2026 pour répondre à la forte demande de croissance économique et démographique dans la communauté.

Ce sont de grosses décisions à prendre , a concédé le maire du Grand-Bouctouche, Aldéo Saulnier.

Afin de régler la question, le maire a dû convoquer une rencontre à huis clos du conseil municipal.

J’ai rappelé aux conseillers que nous avons été élus par les citoyens pour prendre des décisions pour le bien du Grand-Bouctouche.

Adopté en première lecture

Après cette rencontre, le conseil a voté en faveur de l'avancement du projet en deuxième lecture.

Cinq conseillers ont voté en faveur de la résolution et deux ont voté contre. Il y avait une absence.

Trois lectures soumises à un vote à majorité simple sont nécessaires pour officialiser un arrêté municipal.

Nous sommes élus pour prendre des décisions même si ce n’est pas toujours ce que les citoyens veulent entendre. Il y a 25 ans, il n’y avait presque rien à Bouctouche. Aujourd’hui, nous avons une belle municipalité et des gens intéressés à investir pour des logements, mais nous n’avons pas de zonage résidentiel multilocatif , a insisté Aldéo Saulnier, qui a ajouté que chaque projet semblable sera étudié individuellement.

Un défi important pour les municipalités

C’est un défi important, a poursuivi le maire, conscient de la contestation citoyenne.

La principale préoccupation des gens est qu’ils ne veulent pas de ce genre de construction à côté de chez eux , a indiqué Aldéo Saulnier.

Il ajoute que le zonage favorisant l’érection de logements locatifs est un problème pour plusieurs municipalités.

Les municipalités ne sont pour la plupart pas rendues là. On doit travailler sur le zonage dans le Grand-Bouctouche. Ça peut prendre de six à huit mois d’études et de travail , explique le maire.

Avec des informations de La matinale