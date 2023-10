Pont de Québec : l’inflation a prolongé les négociations

Yvon Charest, le négociateur nommé par le gouvernement fédéral pour le rachat du pont de Québec au Canadien National (CN), assure que le dossier progresse toujours. Deux facteurs ont compliqué les négociations jusqu’à maintenant, l’inflation et le loyer du gouvernement du Québec.

Quand toute la discussion financière a été finalisée en début d’année, on s’est fait dire qu’il fallait tout recommencer à cause de l’inflation dans les deux dernières années , indique le négociateur en entrevue à l'émission Première heure.

L’homme d’affaires à la retraite ajoute qu’à l’origine, Ottawa lui demandait également de négocier 25 ans de loyer avec le gouvernement du Québec, ce qui n’était pas simple. Finalement quand le CN et le gouvernement du Québec ont renégocié une entente de 10 ans, Ottawa a regardé ça puis s’est dit qu’il était prêt à vivre avec ça , souligne-t-il.

Québecl aura quand même son mot à dire sur l’entente finale. L’offre signée du fédéral sera aussi envoyée au gouvernement provincial qui a son droit de préemption et qui aura 30 jours pour accepter la transaction.

Le CN pourra ensuite signer l’entente et la vente sera conclue. Les discussions entre Ottawa et le CN sont sérieuses et avancées. On a échangé deux fois dans le dernier mois , assure Yvon Charest.

Le gouvernement fédéral a nommé Yvon Charest en avril 2021 pour négocier le rachat du pont. À l'époque, les signaux portaient à croire que l'affaire se conclurait rapidement.

Son mandat de négociateur a été renouvelé une première fois en janvier. Je le renouvelle depuis le mois de janvier, tous les mois. Je pense toujours que ça va être le dernier mois. Bref, je reste positif , assure-t-il.

Avec les informations d'Alex Boissonneault et Juliette Lefebvre.