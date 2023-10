Des chercheurs tentent d’aider des survivantes du cancer de l’ovaire à avoir des enfants

Des chercheurs de l’Université de la Saskatchewan tentent d’aider les survivantes du cancer de l’ovaire à avoir des enfants après leur traitement.

Ces derniers tentent de mettre sur pied un programme de recherche sur la cryobiologie. Cette technique consiste à conserver leur tissu ovarien à l'aide de températures inférieures à la normale.

Le professeur adjoint de biologie à l'Université de la Saskatchewan James Benson indique que de nombreuses femmes et jeunes filles qui font face à un cancer ont des traitements qui ont un impact important sur leur santé génésique.

Pour ces femmes, il y a d'autres options possibles. Nous pouvons congeler leurs ovules, nous pouvons produire des ovules, les transformer en embryons et congeler ces embryons. Mais pour les filles, en particulier, il n'y a pas d'options pour préserver leur fertilité.

Se concentrer sur les échantillons biologiques

Selon un communiqué publié par l’Université de la Saskatchewan, la cryoconservation des tissus des ovaires vise à prélever et à conserver des échantillons de tissus non affectés par le cancer avant que les ovaires de la jeune fille ne soient endommagés par des traitements tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie.

Le tissu peut être réimplanté après la guérison du cancer, ce qui permet à la jeune fille d'avoir un enfant , précise le communiqué.

James Benson affirme qu’en Saskatchewan, il n'existe pas de programme provincial de cryoconservation du tissu ovarien. Selon lui, il y a aussi peu de financement destiné à la congélation d’ovules.

James Benson estime qu'il y aura des obstacles juridiques et bureaucratiques à franchir avant que ce programme ne voie le jour.

L’équipe de recherche affirme qu'elle a les techniques et l'expertise nécessaires pour mener à bien ce genre de traitement, mais indique qu'elle est à la recherche de financement pour l'embauche de personnel et l'achat des matériels nécessaires.

Kryst Hawryluk est enseignante à Prince Albert. Elle a reçu un diagnostic du cancer de l’ovaire en 2020 et souhaite que ce programme voie le jour dans la province.

Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu avoir mes propres enfants. C'était un de mes grands rêves. Le fait que ce rêve m'ait été enlevé et que je sois atteinte d'un cancer en même temps, c'était tellement difficile à gérer , souligne Kryst Hawryluk.

Avec les informations de Leisha Grebinski