La GRC recherche un homme armé à Moores Mills, près de St. Stephen

La police recherche un homme armé à Moores Mills dans la région de St. Stephen.

Kody Hiltz, 26 ans, circulerait dans le secteur avec une arme à feu et avec l'intention de s'en servir, indique la GRC.

L'homme porte un t-shirt blanc et des jeans bleus.

Les autorités indiquent qu'il aurait été vu pour dernière fois alors qu'il se dirigeait vers un boisé près de la route 750. Un message du système En alerte a été envoyé à 9 h 41 concernant la présence de l'individu.

On demande aux gens d'éviter le secteur et aux résidents de demeurer à l'intérieur et de verrouiller les portes.

Les personnes qui verraient Kody Hiltz ne doivent pas l'approcher et doivent composer immédiatement le 911, demande la GRC.

La GRC demande aussi au public de ne pas communiquer publiquement les lieux où se trouve la police pour ne pas compromettre son opération.