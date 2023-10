Des Winnipégois qui ont des proches en Israël et dans les territoires palestiniens observent avec effroi l’escalade de la violence entre le Hamas et Israël. Au même moment, une ancienne Winnipégoise Jenni Menashge se retrouve à trier des fournitures pour les soldats qui partent à la guerre.

Jenni Menashge se trouve dans le nord d’Israël où elle aide à rassembler des fournitures pour les soldats qui se rendent sur les lignes de front. Elle s'efforce aussi de rassurer sa famille au Canada en leur indiquant qu’elle est en sécurité, pour l’instant.

Je n’arrête pas de dire que physiquement, nous allons bien, c’est-à-dire que nous sommes toujours en vie. Personne n’a perdu une jambe, personne n’a été blessé par balle, mais émotionnellement, c’est un choc , dit-elle.

Le pays étant désormais en guerre, des personnes qui avaient servi dans l’armée sont appelées à combattre, laissant derrière elles leur famille et leur emploi. Cela a obligé les membres de la communauté à se mobiliser pour maintenir les services.

Comme de nombreuses familles en Israël, le fils de Jenni Menashge est également appelé à combattre, tandis que sa fille sert également dans l’armée. L’armée a appelé 300 000 réservistes en peu de temps.

Notre armée est notre famille, donc chaque soldat, mon fils, ma fille et tous les autres sont mes enfants. C’est vraiment ce que les gens ressentent ici.

Ils n'ont nulle part où aller

Rana Abdullah a fondé l'organisme Canadian Palestinian Association of Manitoba. Cette dernière célébrait le mariage de sa fille à Londres lorsque le conflit a éclaté en fin de semaine.

Ouvrir en mode plein écran Rana Abdullah dit avoir le cœur brisé pour ses proches qui vivent dans la bande de Gaza et se sentent pris au piège du conflit. Photo : Radio-Canada / Holly Caruk

Elle affirme que cette nouvelle a transformé ses larmes de bonheur en larmes de chagrin.

On reste coller aux informations et on ne peut pas vraiment partir, on cherche juste une lueur d’espoir que la situation ne va pas empirer , explique-t-elle.

Au cours de la fin de semaine, une famille dont elle est proche a perdu 18 personnes lors d’une frappe aérienne à Gaza.

Ces personnes n’ont rien à voir avec la politique, elles sont totalement innocentes et vont subir une punition collective. Comment peut-on justifier cela ? , affirme-t-elle.

Elle se dit aussi inquiète pour les gens qui habitent à Gaza et qui perdent espoir, car beaucoup d'entre eux ont vécu dans la violence et l'oppression pendant des décennies.

Lorsque vous les appelez, ils vous disent de ne pas vous inquiéter pour nous, nous sommes morts de toute façon.

Le président actuel de la Canadian Palestinian Association of Manitoba, Ramsey Zeid, explique que sortir de la bande de Gaza devient de plus en plus difficile.

Ils n’ont nulle part où aller , affirme-t-il.

Son neveu évite la mort à un festival

Ouvrir en mode plein écran Avrom Charach affirme que sa famille proche en Israël est en vie et en sécurité, mais que ce n'est pas le cas de tous ses amis. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Depuis quelques jours, Avrom Charach prend des nouvelles de sa famille et de ses amis vivant en Israël et reçoit des nouvelles que personne ne devrait recevoir .

D’habitude, lorsque quelque chose se passe en Israël, je n’y pense même pas à deux fois parce que ma famille est là-bas et que les choses sont exagérées. Ceci n'est plus le cas.

Les membres de sa famille proche sont en vie et sains et saufs, mais l’un de ses neveux a échappé de justesse à l’attaque du festival de musique Supernova qui est survenue samedi matin.

Selon Avrom Charach, son neveu se rendait en voiture au festival où il devait se produire lorsqu’il a commencé à entendre des missiles.

Sa fiancée et lui ont donc fait demi-tour et se sont rendus dans un kibboutz suffisamment éloigné. Dieu merci que rien ne leur est arrivé et qu'ils sont restés dans la famille de sa fiancée , dit-il.

