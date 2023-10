Les ambulanciers paramédicaux de N.-É. rejettent l’offre de contrat

Les ambulanciers paramédicaux de la Nouvelle-Écosse ont rejeté une offre de contrat qu'ils ont reçue la semaine dernière du gouvernement provincial.

Plusieurs ambulanciers, qui n'étaient pas autorisés à discuter publiquement des termes de l'offre, ont déclaré qu'il s'agissait d'un contrat de trois ans avec une augmentation d'environ 20 % sur la durée de l'accord.

Ils ont toutefois exprimé leur inquiétude quant au fait que le contrat ne réponde pas suffisamment aux préoccupations de longue date exprimées par les ambulanciers paramédicaux concernant la conciliation travail-vie personnelle.

Charbel Daniel, directeur général des opérations provinciales des services de santé d'urgence, a déclaré dans un communiqué que le recrutement et la rétention du personnel de première ligne étaient au centre des négociations contractuelles avec la section 727 du syndicat international des opérateurs-ingénieurs , et que l'accord offrait un salaire substantiel . et un ensemble d'avantages sociaux.

Charbel Daniel dit que le service d'ambulance a examiné les appels avec la GRC et que dans de nombreux cas, des véhicules étaient disponibles, mais les ambulanciers ont été retardés avec des appels plus graves.

Le contrat actuel expire à la fin du mois et fait état d'un nouvel accord débuté en juin.

Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que nous n'aurons pas engagé de nouvelles discussions avec nos partenaires syndicaux , a déclaré Charbel Daniel dans le communiqué.

Nous apprécions le travail difficile que notre personnel de première ligne accomplit chaque jour ainsi que les contributions inestimables qu'il apporte au système de santé.

Un récent rapport de la vérificatrice générale indique que 25 % des quarts de travail quotidiens des ambulances restent sans personnel parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes disponibles pour travailler. Le rapport révèle également que les ambulanciers paramédicaux travaillent souvent bien au-delà de leurs heures prévues et qu'il leur est difficile d'obtenir des congés approuvés.

Le premier ministre Tim Houston a déclaré que le gouvernement avait présenté une offre financière très intéressante , mais que les membres du syndicat ont pris leurs décisions.

Il n'est pas rare qu'une offre de contrat revienne pour un autre tour, c'est le processus et nous respectons ce processus , a-t-il déclaré.

Le personnel du nouveau service d'ambulance aérienne est aussi représenté par le syndicat international des opérateurs-ingénieurs.

Tim Houston a ajouté que le gouvernement était dur, mais juste dans sa manière de négocier et il a cité comme preuve les récents accords conclus avec les infirmières et les médecins de la province.

Il y a toujours des problèmes, des problèmes internes au sein des organisations qui guident les membres, mais nous continuons d’avancer.

La section 727 du syndicat international des opérateurs-ingénieurs représente les ambulanciers paramédicaux, les opérateurs qui effectuent les transferts de patients et les membres des équipes d’ambulance aérienne Life Flight.

Les responsables du syndicat n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Avec les informations de Michael Gorman de CBC