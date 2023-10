Élection partielle le 17 décembre à L’Île-du-Havre-Aubert

Les résidents du district municipal de L'Île-du-Havre-Aubert, aux Îles-de-la-Madeleine, seront appelés aux urnes une semaine avant Noël pour pourvoir le poste laissé vacant par la démission de la conseillère Sara Vigneau.

Le scrutin se tiendra le 17 décembre. Selon le conseil municipal, il était préférable de tenir une élection tout juste avant la période des Fêtes plutôt que d’attendre après Noël pour enclencher le processus électoral.

Sinon, ça nous amenait à une élection début mars , explique le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette. On ne pouvait pas couper le processus en deux, par exemple faire une mise en candidature en novembre et arrêter durant la période des Fêtes pour reprendre ensuite, il faut que le processus soit fluide.

On a préféré embrayer pour pourvoir le poste au sein du conseil municipal, on préfère que le district de L’Île-du-Havre-Aubert ait un représentant le plus tôt possible.

Il est encore trop tôt pour connaître tous les échéanciers liés à l’élection partielle, notamment la date de l’ouverture de la mise en candidature.

Antonin Valiquette précise que les démarches sont entamées avec le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) pour valider le tout.

Ces démarches vont venir confirmer les différentes dates , explique-t-il. Il y a tout un protocole, des exigences, des contraintes administratives dont on doit avoir la confirmation avec le DGEQ avant de vraiment affirmer qu'à partir de telle date on peut ouvrir les candidatures ou lancer la période de campagne électorale.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, estime qu'il est préférable de tenir des élections avant les Fêtes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Par ailleurs, le conseil municipal a procédé mardi à la nomination du conseiller de Grande-Entrée, Gaétan Richard, à titre de président du Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement pour remplacer Sara Vigneau qui occupait ce poste.

M. Richard agissait à titre de président de ce comité avant les élections de 2021.

Deux contrats pour le traitement des eaux usées

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a octroyé deux contrats totalisant plus de 2,5 M$ pour protéger et rénover le site de traitement des eaux usées qui se trouve à proximité des falaises de Cap-aux-Meules, non loin de l’hôpital.

Le premier contrat d’une valeur d'un peu plus de 1 M$ vise à protéger de l’érosion côtière les étangs aérés servant à la décantation des eaux provenant des égouts.

Ces étangs étaient protégés par un ouvrage construit en 2013, mais celui-ci a été détruit en bonne partie par la tempête Fiona en septembre 2022.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a déjà validé la conception d’un nouvel ouvrage de protection de type rip-rap, soit un enrochement constitué de roches de différentes grosseurs disposées en vrac.

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s'attend à ce que Québec et Ottawa financent la majeure partie des coûts des travaux à même les fonds de rétablissement liés au passage de Fiona.

L'octroi du contrat est conditionnel à l'obtention de ces aides gouvernementales.

La recharge de plage effectuée à l'automne 2022 pour protéger les falaises de Cap-aux-Meules n'incluait pas la protection des étangs aérés (visibles à gauche de la photo). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le deuxième contrat, d’une valeur de près de 1,5 M$, vise à construire une nouvelle station de pompage, non loin de ces étangs aérés.

Il s'agit d'une deuxième tentative pour la Municipalité qui avait refusé en mars dernier une seule soumission frôlant les 11 M$ pour son projet global de mise aux normes des étangs aérés et du bâtiment servant au traitement des eaux usées de Cap-aux-Meules.

La Municipalité, qui avait alors jugé le montant de l’unique soumission beaucoup trop élevé, a préféré diviser le projet en plusieurs étapes.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine estime qu'il s'agit encore d’une facture salée, mais que le projet doit aller de l'avant.

On n'a pas le choix d'avancer, on a reçu de nouvelles pompes en 2018 qu'on n'est pas capable d'installer parce que la station de pompage est trop vétuste , explique Antonin Valiquette. Donc, il faut absolument la réparer, c'est un service essentiel, on parle de la station de pompage des étangs aérés qui accueille les égouts du centre-ville de Cap-aux-Meules.

Trois soumissions ont été reçues lors de ce deuxième appel d’offres de moindre ampleur. C’est la plus basse qui a été retenue.