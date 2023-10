L’Alberta établit de sombres records pour les décès liés à la drogue cette année

Les données récemment publiées par le ministère de la Santé de l'Alberta montrent que 168 personnes sont mortes d'empoisonnements aux drogues en juillet de cette année.

Il s'agit du mois de juillet le plus meurtrier jamais enregistré par la province, avec une augmentation de 45 décès par rapport à celui de l'année dernière.

Depuis le début de l'année, 1169 Albertains sont décédés par intoxication aux drogues, cela inclut l'alcool, les opioïdes, la méthamphétamine et d'autres substances pharmaceutiques aussi bien qu'illicites.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Selon Bonnie Larson, médecin de famille à Calgary, ces chiffres étaient prévisibles.

Les chiffres sont durs, difficiles, déchirants, mais pas surprenants, car je suis en première ligne à Calgary et je vois de mes propres yeux l'impact de tout cela , affirme Bonnie Larson.

Les nouvelles données font également état de deux décès ajoutés rétroactivement au total enregistrés pour le mois d'avril, ce qui porte ce dernier à un total record de 194. Précédemment, les mois de novembre 2021 et d'avril 2023 étaient à égalité pour le plus grand nombre de morts par surdose d'opioïdes, avec 192 décès chacun.

Jusqu'à présent cette année, Calgary a enregistré le plus grand nombre de décès dans la province, avec 419 au cours des 7 premiers mois de l'année, comparé aux 376 d'Edmonton. À Calgary, les décès liés aux opioïdes représentent 97 % des décès causés par des substances recensées, tandis que ce taux s'élève à 93 % dans la capitale de la province.

Publicité

Le sans-abrisme contribue au nombre de décès

Le Dr Monty Ghosh, professeur adjoint à l'Université de Calgary et médecin spécialisé en toxicomanie, explique que les tests de dépistage des drogues et des eaux usées à Calgary et Edmonton révèlent actuellement des quantités plus élevées que jamais de drogues comme le carfentanil, un des opioïdes les plus toxiques connus.

L'approvisionnement de drogues est incroyablement toxique, et il ne cesse d'évoluer de semaine en semaine , indique-t-il. Si l'on considère certaines des prévisions de Santé Canada en ce qui concerne la modélisation [...] ces chiffres vont continuer à augmente.

Ouvrir en mode plein écran Dr Monty Ghosh, professeur adjoint à l'Université de Calgary et médecin spécialisé en toxicomanie, explique qu’un nombre croissant de personnes en situation d'itinérance sont affectées par l’approvisionnement de drogues toxiques illicites. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fournie par Monty Ghosh

Monty Ghosh constate également que les données provinciales indiquent un nombre croissant de personnes en situation d’itinérance qui sont affectées par l’approvisionnement de drogues illicites.

Les données relatives au lieu où l'empoisonnement mortel aux opioïdes s'est produit indiquent que 38 % des décès en Alberta pour le deuxième trimestre de 2023 ont été enregistrés dans des lieux publics non sécurisés. Cela se compare à 22 % pour le même trimestre en 2022.

Publicité

Auparavant, c’était les personnes qui consommaient en solitaire dans des résidences privées qui décédaient , indique-t-il. Aujourd'hui, on voit plus de personnes sans domiciles fixes qui sont affectées par l'approvisionnement de ces drogues toxiques.

L'expert en toxicomanie ajoute que la stigmatisation de la consommation de drogues et de ses consommateurs a des répercussions directes sur la crise des opioïdes qui sévit en Alberta.

Beaucoup [de consommateurs de drogues] ont été traumatisés ou stigmatisés dans le passé par les professionnels de la santé, si bien qu'ils ne veulent pas aller à l'hôpital , explique Monty Ghosh. Ils laissent les choses empirer jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'aller à l'hôpital et à ce moment-là, la situation est devenue très compliquée à gérer.

Hunter Baril, attaché de presse du ministre de la Santé mentale et de la Dépendance, Dan Williams, a déclaré dans un courriel à Radio-Canada/ CBC que plus de 10 000 espaces dédiés au traitement ont été ajoutés dans la province depuis 2019.

Il ajoute que la crise des dépendances reste une grande préoccupation pour le gouvernement actuel, avant de faire référence à l’adoption du modèle albertain axé sur le rétablissement des toxicomanes, plutôt que sur l’approvisionnement en drogues sécuritaires.

Pour Monty Ghosh, la présence de contaminants dans l'approvisionnement en drogues signifie qu'une réponse coordonnée et multidimensionnelle doit être déployée.

Nous devons vraiment mettre en place un système permettant d'alerter les gens sur la présence d'un approvisionnement de drogue toxique , souligne le spécialiste. Nous devons mettre en place un système qui permettra aux gens d'être conscients des substances qu'ils consomment [et] limiter l’approvisionnement de drogues toxiques dans son ensemble.

Avec les informations de Joel Dryden et Colleen Underwood