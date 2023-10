Investissement fédéral pour l’aéroport de Sault-Sainte-Marie

La Corporation de développement de l’aéroport de Sault-Sainte-Marie obtient un financement de 600 000 $ de FedNor pour soutenir ses opérations aériennes.

À l’aide de ce soutien, la corporation pourra construire un nouveau bâtiment de 11 250 pieds carrés à l’aéroport, permettant à un important locataire spécialisé dans l’entretien, la réparation de prendre de l’expansion , indique-t-on dans un communiqué.

Le projet prévoit la mise en place d’un espace réservé à l’équipement, aux pièces et aux matériaux, ce qui libérera le hangar en vue d’offrir des services pour les plus gros avions à réaction , ajoute-t-on.

Le député de Sault-Sainte-Marie, Terry Sheehan, a procédé à l’annonce au nom de la ministre responsable de FedNor, Patty Hajdu.

La région de Sault-Ste-Marie et d’Algoma est un endroit très spécial du Nord de l’Ontario, et le fait de soutenir l’industrie aéronautique locale contribuera à la rendre plus accessible aux visiteurs , mentionne le député Sheehan dans un communiqué.

Notre partenariat avec le gouvernement du Canada contribuera à établir des liens entre la région de Sault-Sainte-Marie et d’Algoma et le reste du pays. Nous sommes ravis de continuer à offrir d’excellents services à l’aéroport et de développer ces services pour répondre à la demande croissante de la région

Dans son communiqué, le gouvernement fédéral ajoute que le projet permettra également d’accroître les possibilités de revenus et de créer une quinzaine d’emplois dans le secteur de la construction.