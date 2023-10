Deux suspects accusés d’avoir assassiné le rappeur Gordy Jean-Paul

Les deux individus qui ont été arrêtés lundi soir à la suite du meurtre du chanteur Gordy Jean-Paul, alias « Young Dev », ont été accusés de meurtre prémédité mardi au palais de justice de Laval.

Izaia Schorgeold Ford, âgé de 18 ans, et un mineur âgé de 16 ans, tous deux originaires de Toronto, ont été appréhendés peu de temps après le meurtre de Gordy Jean-Paul par les policiers de Terrebonne, non loin des lieux du crime.

Vers 21 h 30, lundi soir, les patrouilleurs ont été appelés dans un stationnement commercial à l’intersection du boulevard des Seigneurs et de la rue Vaillant, où ils ont découvert le corps du rappeur gravement blessé par arme à feu dans une voiture.

L’homme de 34 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital où les médecins ont constaté son décès peu de temps après.

Une voiture incendiée, immatriculée en Ontario, a été retrouvée près du boulevard Moody, non loin des lieux du crime. Quant aux deux suspects, ils auraient été cueillis par les policiers alors qu’ils tentaient d’appeler un taxi dans une station-service voisine.

L’enquête a été prise en charge par la Sûreté du Québec.

Connu des milieux policiers, Gordy Jean-Paul était lié aux gangs de rue de Laval. Il avait des antécédents judiciaires notamment pour avoir fait usage d’une arme à feu dans un lieu public.

Ironiquement, son frère Rodney Jean-Paul a été tué dans des circonstances similaires il y a un peu plus de 20 ans. Le 1er septembre 2003, Rodney Jean-Paul, alors âgé de 19 ans, avait été criblé de balles devant sa résidence du quartier Saint-François, à Laval, lors d’une guerre de territoire entre les Crack Down Posse et les Bo-Gars.

Gordy Jean-Paul avait juré de le venger.