La stratégie de ces athlètes universitaires consiste à contribuer au mieux-être collectif et à convaincre les autres équipes universitaires à faire de même dans un contexte où la crise sociale s’aggrave et secoue les décideurs à la grandeur de la province.

Il y a un enjeu qui se joue, dit l’attaquant de l'équipe de soccer Mahdi Abbassi. Il faut simplement réveiller un peu les acteurs de la société. Son acolyte Samuel Laplante complète : Je pense que chaque petite action a son pesant d’or. [...] On est conscients de l'impact que ça a .

Tous les deux sont en cuisine un mercredi matin pour participer à la préparation de la soupe du jour dans les locaux de l’organisme communautaire Point de rue. À l’étage plus bas, deux de leurs confrères s’affairent à régler des appareils de musculation dans un gymnase tout juste aménagé.

Des joueurs des Patriotes de l'UQTR ajustent les équipements d'entraînement destinés aux gens en situation d'itinérance à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Au fil de la saison, les étudiants-athlètes mettront la main à la pâte en cuisine et offriront du soutien en salle d’entraînement. Ils estiment que de bien s’alimenter et de s’entraîner peuvent avoir des effets bénéfiques sur la prise en charge des personnes en situation d’itinérance.

D’autres sportifs donneront de leur temps cet hiver à la halte-douceur de Trois-Rivières prévue pour accueillir les gens sans domicile.

On veut être des acteurs de changement, résume l’entraîneur Shany Black. C'est vraiment ça le fil conducteur, c'est d'essayer de faire une différence positive.

L’équipe masculine de soccer, qui est à l’origine de l’initiative, a réussi à entraîner toutes les autres disciplines sportives de l’ UQTR dans le mouvement. Les Patriotes comptent dans leur rang plus de 250 joueurs et entraîneurs.

Nous avons des offres de bénévolat comme jamais provenant des Pats! Notre tableau de volontaires se remplit chaque jour par une belle bande de motivés , s’exclame le directeur de Point de rue, Philippe Malchelosse.

Innover face à une crise qui s’aggrave

La solution pour résoudre la crise en itinérance n'est pas simple et le sommet de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) le mois dernier à Québec l'a bien démontré.

Le directeur général de Point de rue doit composer avec la pénurie de main-d’œuvre. Pour résoudre la crise, il faut impérativement impliquer des bénévoles inspirants qui ne sont pas issus du domaine de la santé, croit-il.

Philippe Malchelosse, directeur général de l'organisme Point de rue, à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Ce qui est caractéristique de notre projet ici, dit-il, c’est que ce sont de futurs ingénieurs, de futurs comptables ou peu importe. [...] On ne forme pas des intervenants, mais on forme des citoyens et pour nous, ça, ça fait partie d'une solution à long terme.

Le travail [des étudiants-athlètes] va permettre de libérer nos intervenants pour vraiment se dédier à l'intervention, donc leur rôle est crucial dans notre mission. Sans eux, je ne sais pas comment on pourrait arriver au bout de tous les services qu'on a à offrir. On ne s'en passerait plus.

Point de rue sert 1200 repas par semaine et ça ne cesse d’augmenter, note Suzanne Gauthier, bénévole depuis plus de 20 ans. La faim n’a pas d’histoire de fin , image-t-elle tristement.

Actuellement, le nombre de gens en détresse est tellement grand qu'on se rend compte que tout le travail fait et l'énergie dépensée au service d'une communauté n'ont pas su trouver les résultats , se désole-t-elle.

Dans ce contexte, la participation des Patriotes nourrit l’espoir.

Ils arrivent avec leur dynamisme, leur jeunesse, leur bonne humeur. Ça, ça me parle d'avenir.

Suzanne Gauthier, bénévole à l'organisme Point de rue, à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Ce sont nos professionnels de demain. Le jour où ils seront en position quelque part et qu'il arrivera des situations plus confrontantes, plus dérangeantes, ils feront partie des initiés. Ils seront capables d'assumer leurs responsabilités et de reconnaître finalement que nous avons tous un devoir , croit Suzanne Gauthier.

Impliquer les autres équipes sportives universitaires

Les Patriotes font le pari que l’initiative peut être décuplée si elle est exportée.

J’aimerais bien qu’on puisse [faire compétition à] l’Université de Montréal, qui a une belle faculté de médecine ou l’Université Laval qui se vante de [ses] beaux programmes sportifs, rêve Philippe Malchelosse. J’ai hâte aussi de les entendre se vanter de leur implication communautaire avec leur population étudiante, donc je lance le défi.

Si ça donne l'idée où l'envie à d'autres organisations d'emboîter le pas, je pense que tout le monde est gagnant.

Ceux qui en bénéficieraient le plus seraient les personnes qu'on aide , résume Mahdi Abbassi.

Des leçons à tirer

Quelles leçons les joueurs tirent-ils de l’expérience jusqu’ici? Rien n’est acquis , répond Samuel Laplante du tac au tac. On est privilégiés d’être où on est, on a des bourses d’études, on pratique le sport qu’on aime, on est dans les programmes qu’on aime, énumère le joueur numéro 11. [Les gens en situation d’itinérance] ont eu des embûches dans la vie qui font en sorte qu’ils sont dans des situations plus compliquées que la nôtre. Quand on est face à ça, on se rend compte qu’on est chanceux.

J'ai eu la chance de parler avec plusieurs personnes dans cette situation et j'ai pu comprendre qu'il n'y a pas une personne type qui correspond à ces caractéristiques. N'importe qui pourrait être touché.

Ils partagent souvent les mêmes valeurs que nous sur le terrain lors des pratiques avec les Patriotes, dit Samuel Laplante. Le fait d'aider son prochain, le fait d'être bienveillant envers n'importe qui et de toujours tirer les autres vers le haut , énumère Mahdi Abbassi.

Un sentiment de fierté se lit sur les visages des joueurs bénévoles.

Quant aux intervenants chez Point de rue, ils notent déjà l’exploit d’avoir su créer un pont entre deux mondes qui ne se seraient pas rencontrés autrement.