Santé Nouvelle-Écosse rétablit le port du masque obligatoire pour entrer dans ses installations.

L'autorité sanitaire a publié un communiqué de presse indiquant que les masques seront également requis dans les espaces communs, comme les couloirs, les escaliers, les cafétérias et les ascenseurs, dans les zones de soins cliniques où sont présents les patients, les familles et les soignants essentiels, ainsi que dans les établissements de soins hospitaliers et ambulatoires.

Avec la saison de la grippe et une hausse des cas de COVID-19, Santé Nouvelle-Écosse a décidé de réinstaurer le port du masque obligatoire dans ses établissements.

Il cite, entre autres facteurs, l’augmentation des cas de COVID-19 et la prochaine saison grippale. Cela fait suite à la levée de certaines exigences en matière de masquage dans les hôpitaux de la province au cours de l'été et de l'automne.

Le masquage obligatoire continue d'être requis dans les salles d'urgence, les unités d'hospitalisation et les établissements de soins ambulatoires désignés, a indiqué l'autorité sanitaire.

Santé Nouvelle-Écosse avise que des masques seraient fournis à toutes les entrées publiques.

L’hôpital mère-enfant IWK a précisé que tous les patients, mais aussi les personnes de soutien seraient tenus de porter des masques dans ses installations.