L’apprentissage en plein air pour des étudiants du Cégep de Granby

Se servir de la nature comme cadre d'apprentissage, c'est la nouvelle tangente du programme de technique d'éducation spécialisée du Cégep de Granby. En tout, ce sont 150 étudiants qui sont réunis pendant trois jours au parc national de la Yamaska.

Mardi, leur première mission était d'animer des activités et de se faire de la rétroaction. Ensuite, les apprentissages seront plus théoriques, mais toujours à l'extérieur.

La beauté de ces trois jours intensifs, c'est que chaque compétence de tous les cours de la première session va être travaillée , explique l'enseignant en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Granby et représentant du programme, Frédéric Messier.

Les apprentissages qui sont faits dans ce cadre enchanteur sont très formateurs pour les étudiants qui apprécient ces journées en plein air.

Veut veut pas le fait d'être dehors et de respirer, ça fait du bien et tu as moins l'impression d'être dans un cadre scolaire , témoigne l'étudiante Dali Leduc.

Il y en a qui sont arrivés la veille. Ils sont arrivés avec beaucoup de matériel. Ils sont arrivés organisés, préparés et ils collaborent très bien ensemble. C'est impressionnant de les voir engagés de cette façon là , assure Frédéric Messier qui est épaulé par des collègues pendant ces trois jours d'activités.

On a plusieurs étudiants qui viennent nous voir pour dire que c'est super le fun, qu'ils ne pensaient pas vivre un événement comme ça dans le cadre de leur formation , précise l'enseignant Éric Blouin.

Ces cours en plein air sont donc bénéfiques sur l'humeur des jeunes et peut-être aussi sur leurs notes.

C'est reconnu dans les recherches en éducation en plein air que ça a un effet sur le stress. Comme ils sont évalués dans leurs animation, on voulait qu'ils s'exécutent en plein air pour diminuer le facteur stress , explique une autre enseignante du programme, Annie Dutil.

Par ailleurs, le Cégep veut aussi offrir de nouveaux cours d'intervention psychosocial par la nature et l'aventure.