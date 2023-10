D’encourager la croissance à la gérer : l’Î.-P.-É. ajuste sa stratégie

La population de l’Île-du-Prince-Édouard croît à un rythme plus rapide que n’importe où au pays et a largement dépassé ses objectifs de croissance de sa population établis il y a six ans.

Des députés d’un comité législatif ont appris mardi que la stratégie de la province sur la croissance démographique présentera un rapport en novembre. Le rapport, qui devait d’abord être présenté cet été, se concentrera moins sur la croissance, mais plutôt sur la gestion des services à la population.

Nous avons besoin d’un gouvernement qui reconnaît qu’il y a des défis qui accompagnent le taux de croissance que nous avons depuis quelques années , indique le chef du Parti vert, Peter Bevan Baker.

Nous avons besoin de services pour la population, mais nous avons aussi besoin de personnes pour offrir ces services, il y a là un vrai dilemme , ajoute-t-il.

Identifier les besoins

La province indique être en voie de développer des outils qui vont permettre d’identifier clairement les besoins, qu’ils soient dans le domaine de la santé, des services à la petite enfance ou du réseau routier.

Publicité

Mary Hunter, directrice générale du Développement de la main-d’œuvre à SkillsPEI, croit que les différents secteurs apprécient la diversité et tentent de trouver des voies harmonieuses à l'inclusion.

Il n’y a personne à qui nous avons parlé qui a émis d’inquiétudes au sujet de l’immigration , dit-elle.

Mme Hunter ajoute qu’il existe toutefois des préoccupations en ce qui concerne les infrastructures et les investissements nécessaires pour soutenir une croissance planifiée.

Une population qui croît rapidement

Pendant ce temps, la population continue d’augmenter à l’Île-du-Prince-Édouard.

On a enregistré une augmentation de 30 % des demandes au programme des candidats provincial, pour atteindre 2000 personnes et leurs familles.

Selon Statistique Canada, la population de l’île a crû de 6599 personnes depuis un an, la faisant passer à 173 787 en juillet.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La population insulaire pourrait atteindre 200 000 personnes d’ici 2030 selon les estimations de la province, mais si le taux de croissance se maintient, ce chiffre sera atteint en 2027.

Avec des informations de Kerry Campbell de CBC