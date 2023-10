Des centaines de Winnipégois se rassemblent en soutien à Israël

Des centaines de personnes ont exprimé leur soutien à Israël lors d’un rassemblement organisé devant le Asper Jewish Community Campus, à Winnipeg, mardi soir, dans le contexte de recrudescence du conflit israélo-palestinien depuis samedi

Nous sommes très touchés par le soutien de la communauté , témoigne le président de la Fédération juive de Winnipeg, Gustavo Zentner.

Samedi dernier, la branche armée du Hamas a lancé des attaques-surprises de roquettes contre Israël, qui a riposté. Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a alors déclaré qu’Israël et la bande de Gaza étaient en guerre .

Depuis le lancement de l’attaque contre Israël par le Hamas, samedi, plus de 1000 personnes ont été tuées en Israël, tandis que Gaza dénombre plus de 900 morts.

Plusieurs personnalités politiques manitobaines, dont la première ministre sortante Heather Stefanson, le premier ministre désigné Wab Kinew, le député fédéral Ben Carr et le maire de Winnipeg Scott Gillingham se sont adressés à la foule, mardi, pour appuyer la communauté israélienne.

Nous entendons déjà l'inévitable rhétorique ''les deux côtés sont à blâmer''. Permettez-moi d'être clair. Il n'y a pas deux points de vue qui se valent sur la question , a lancé Ben Carr, un membre de la communauté juive.

Ce qui s’est passé la fin de semaine dernière est un acte diabolique indéfendable , a pour sa part déclaré Scott Gillingham.

Il ajoute que l’esplanade Riel a été illuminée en bleu et en blanc, en soutien au peuple israélien.

Pour la directrice générale de la Synagogue Shaarey Zedek et participante au rassemblement, Rena Secter Elbaze, le choc des récents événements est encore vif.

On est très triste. Ça nous fait du bien de nous retrouver et de voir qu’on a des gens qui nous soutiennent et qui comprennent notre douleur.