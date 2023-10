Des centaines de Vancouvérois se rassemblent en soutien à Israël

Des centaines de personnes, incluant des leaders politiques et religieux, se sont rassemblées mardi soir à Vancouver pour montrer leur soutien à Israël, dans le contexte de recrudescence du conflit israélo-palestinien depuis samedi.

L’un des organisateurs de l’événement, le président-directeur général (PDG) de la Fédération juive du Grand Vancouver, Ezra Shanken, a souligné que de nombreuses personnes de la région ont des amis ou de la famille en Israël et que la communauté souffre grandement lorsqu’elle est confrontée à une catastrophe d’une telle ampleur .

Lorsque nous avons appris la nouvelle choquante des attaques du Hamas, nous savions que ce n'était qu'une question de temps avant que chacun d'entre nous ne soit personnellement lié à cette tragédie.

On se rassemble pour renforcer l’idée que [la communauté], c’est un cœur et un peuple , a renchéri le rabbin Chalom Loeub, directeur du centre étudiant juif Chabad de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), également présent lors de l’événement. Le peuple juif, c’est comme un corps humain. Si le pied se fait mal, tout le corps le ressent.

Ouvrir en mode plein écran Un mémorial improvisé pour Ben Mizrachi, tué en Israël, est photographié dans son ancienne école, l'École secondaire King David, à Vancouver, le 10 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Ezra Shanken a ajouté que la communauté s’est aussi réunie pour implorer le Hamas de libérer les otages qu’il détiendrait, mais aussi pour rendre hommage à l’un des siens, le Vancouvérois Ben Mizrachi, dont la mort a été confirmée mardi par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Des étudiantes de sa classe de l'École secondaire King David, d’où il a été diplômé en 2018, se sont adressées à la foule avec émotion, rappelant que tout le monde connaissait et aimait le jeune homme de 22 ans.

Il était un modèle pour ses trois jeunes frères et sœurs et appréciait les relations étroites et affectueuses qu'il entretenait avec sa famille , a témoigné l’une d’entre elles. Il était extrêmement fier de son identité juive.

Des représentants de la classe politique des trois niveaux de gouvernement ont aussi pris la parole. Le ministre fédéral de la Protection civile et député de Vancouver-Sud, Harjit Sajjan, a reconnu que la communauté avait le cœur brisé . Nous nous rassemblons, nous nous soutenons les uns les autres, c'est comme ça qu'on s'en sort.

La ministre de l'Éducation postsecondaire en Colombie-Britannique, Selina Robinson, ainsi que le chef de l'opposition officielle, Kevin Falcon, étaient aussi sur place.

Ouvrir en mode plein écran Des jeunes munis de drapeaux d'Israël lors du rassemblement de mardi soir, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le maire de Vancouver, Ken Sim, a pour sa part qualifié ce qui s'est passé cette semaine en Israël d’ absolument horrible . Nous ne pouvons pas imaginer ce que les familles, les amis et la communauté traversent en ce moment , a-t-il ajouté, soulignant que Vancouver est une ville d'amour, de paix et d'inclusion, c'est un endroit où nous célébrons nos différences de culture et de religion .

Depuis le lancement de l’attaque contre Israël par le Hamas, samedi, plus de 1000 personnes ont été tuées en Israël, tandis que Gaza dénombre plus de 900 morts.

Avec des informations de Benoît Ferradini, Liam Britten et Akshay Kulkarni