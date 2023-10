Cinq choses à savoir sur la révision prévue du zonage à Edmonton

La Ville d'Edmonton prévoit une révision majeure de son zonage, qui permettra de changer le visage de la capitale albertaine pour les décennies à venir. Bien que la Ville ait modifié les définitions au fil des ans, ce sera la première fois depuis les années 1960 qu'elle procédera à une révision de cette ampleur.

Voici quelques informations à connaître.

1. Beaucoup de choses changent

Chaque terrain de la Ville se voit attribuer une zone. Les zones contiennent les règles relatives à l'emplacement des bâtiments, à leur type et aux activités autorisées sur un terrain.

Edmonton prévoit de réduire de près de moitié le nombre de zones, qui passerait de 46 à 24.

Si le nouveau règlement est adopté, cela signifiera que presque toutes les propriétés d'Edmonton seront reclassées.

Cela signifie, par exemple, qu'un quartier aujourd'hui dominé par des maisons individuelles pourrait voir d'autres types de logements se développer plus facilement.

Il y a beaucoup de choses à analyser dans les 700 pages et plus du règlement proposé (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

2. Rationaliser le développement urbain

La Ville promet que le redécoupage permettra de rationaliser les processus de développement et de supprimer certains termes compliqués qui ont souvent déconcerté les résidents.

Il s'agit notamment de modifier les règles concernant les projets qui nécessitent un permis et ceux qui n'en nécessitent pas.

L'objectif est également d'aligner le zonage sur la stratégie globale de la Ville approuvée par le conseil municipal en 2020.

Ce plan prévoit un espace urbain plus dense et plus respectueux de l'environnement, à mesure que la ville se développe pour atteindre une population de deux millions d'habitants.

3. Cela fait longtemps que la Ville y travaille

La Ville s'est engagée dans cette voie en 2018, lorsqu'elle a commencé à effectuer des recherches sur le nouveau règlement de zonage. Elle a notamment organisé des ateliers, des enquêtes et d'autres rencontres inclusives.

L'engagement du public s'est poursuivi au cours des années suivantes, tandis que l'administration travaillait sur l'élaboration d’un nouveau règlement.

4. Tout le monde n'est pas d'accord

Certains résidents ont remis en question le niveau de consultation, affirmant qu'ils n'étaient généralement pas au courant de ce qui se préparait.

Un groupe se faisant appeler Coalition pour une meilleure consultation dit s'inquiéter notamment des possibilités de contestation offertes aux résidents qui ne souhaitent pas voir se multiplier les constructions intercalaires dans leur quartier.

Des partisans s'organisent également, notamment des promoteurs qui se sont déjà prononcés en faveur des changements.

5. L'avis du public est attendu

Le conseil municipal examinera le nouveau règlement lors d'une audience publique le 16 octobre (Nouvelle fenêtre). Cette audience donnera aux résidents une nouvelle chance de s'exprimer. En fonction du nombre d'intervenants inscrits, l'audience pourra être prolongée sur plusieurs jours.

Si le nouveau règlement de zonage est adopté, sa mise en œuvre commencera avec pour objectif l'entrée en vigueur de la nouvelle carte le 1er janvier 2024. Autrement, le Ville devra retourner à la planche à dessin.