Guerre Israël-Hamas : Ottawa prépare le rapatriement des Canadiens

Affaires mondiales Canada a annoncé mardi qu’il dépêchera dans les prochains jours des avions des Forces armées canadiennes à Tel-Aviv pour permettre le rapatriement des ressortissants canadiens.

Les citoyens canadiens et résidents permanents qui se trouvent en Israël, en Cisjordanie ou à Gaza doivent s’inscrire auprès d’Affaires mondiales pour recevoir les informations nécessaires.

Le gouvernement fédéral travaille à d’autres options pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre à l’aéroport de Tel-Aviv.

La ministre Mélanie Joly a précisé dans un message sur son compte X que les vols seront accessibles aux citoyens canadiens, à leurs conjoints et à leurs enfants, ainsi qu’aux résidents permanents canadiens, à leurs conjoints et à leurs enfants .

La ministre assure que le personnel d’Affaires mondiales, aussi bien à Ottawa qu’à Ramallah et à Tel-Aviv, continue à travailler jour et nuit pour soutenir les Canadiens.

Affaires mondiales Canada précise que ses équipes ont répondu à 1284 demandes de renseignements depuis le début du conflit le 7 octobre 2023 .

Par ailleurs, le ministère a indiqué être au courant des informations faisant état du décès confirmé d'un Canadien et d'un deuxième cas signalé, ainsi que de trois autres Canadiens portés disparus .

Les représentants du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer ces informations et en recueillir d'autres , lit-on dans le communiqué d’Affaires mondiales Canada.

Aide humanitaire

Au sujet de l’aide humanitaire, Affaires mondiales Canada se dit préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire et ses conséquences sur les civils .

Ottawa appelle toutes les parties à protéger les civils et respecter le droit humanitaire international .

Nous continuerons à soutenir les civils en leur fournissant une aide humanitaire vitale, tout en veillant à ce qu’aucun argent ne tombe entre les mains du Hamas.

Le ministère précise que le Canada a une politique de non-contact avec l’organisation terroriste répertoriée, le Hamas. De plus, aucune aide canadienne n'est fournie directement à l'Autorité palestinienne.