Le PDG de la REAL admet l’existence d’un conflit d'intérêts avec son cabinet-conseil

Le président-directeur général de l'Association des expositions de Regina (REAL), Tim Reid, admet l'existence d'un conflit d'intérêts, puisque la Ville a engagé un client du cabinet-conseil dont il est propriétaire, Orange Crow Leadership (OCL). Il indique avoir informé l'Association et que le conflit est géré convenablement.

Le cabinet-conseil de Tim Reid conseille les municipalités sur la manière de gérer efficacement leurs infrastructures récréatives. Il l'a incorporée en janvier 2018, soit 16 jours avant l’annonce de sa nomination au poste de PDG de la REAL .

Avant d'obtenir le poste, Tim Reid affirme qu'il a demandé une clause qui lui permettait de garder OCL .

Or, l'un des clients privés de OCL , l’entreprise TBD Architecture + Urban Planning, a aussi été embauchée à titre d'architecte désigné au service de la REAL .

L’entreprise contribue à élaborer des projets de l'Association dans le cadre du comité catalyseur de la Ville de Regina, parmi lesquels figurent un aréna, un stade de baseball et un centre aquatique.

Tim Reid a confirmé qu'il connaissait l'un des deux directeurs de l’entreprise TBD, Brian Bengert, depuis environ 15 ans.

La grande majorité du travail que j'ai effectué avec [M. Bengert et ses entreprises] concernait des projets pour le compte d'organisations municipales et, au fil des ans, une relation s'est établie , précise M. Reid.

Selon le président du conseil d'administration de la REAL , Wayne Morsky, Brian Bengert a dirigé le travail du comité des futurs et l'évaluation de l'état des sites .

En mars 2020, l'Association a créé un comité chargé notamment de la planification des projets entourant les arénas de la ville. Le comité en question a commencé à chercher un architecte pour l'aider dans son travail.

Le comité a choisi Brian Bengert, alors que ce dernier venait de créer TBD Architecture + Urban Planning. Tim Reid a indiqué qu'il coprésidait la réunion lorsque le comité a officiellement choisi TBD.

M. Reid se conforme à la politique de la REAL en matière de conflits d'intérêts. [...] Nous pensons avoir géré tous les conflits d'intérêts potentiels conformément à nos politiques internes et aux normes attendues par le public , ajoute-t-il.

Un président très occupé

En mars dernier, dans le but d'attirer davantage de visiteurs, la capitale de la Saskatchewan a décidé de miser sur une chanson de Jimmy Fallon devenue virale en 2018, intitulée Experience Regina. Le conseil d'administration de REAL était chargé de la promotion du tourisme dans la Ville de Regina.

L’organisme a été critiqué pour ses deux slogans utilisés pour la campagne, dont Show us your Regina (montrez-nous votre Regina) et The city that rhymes with fun (la ville qui rime avec plaisir), misant sur le fait que la prononciation anglaise de Regina ressemble à celle du mot vagina (vagin en anglais).

Après l’annulation de cette initiative, la REAL a commandé une enquête sur la manière dont cette campagne a vu le jour. Le rapport final met en lumière que l'un des éléments ayant mené à cette situation est le fait que Tim Reid était « excessivement occupé » pour consacrer une attention minutieuse à tous les aspects de celle-ci.

L'une des questions en suspens ayant eu un impact sur l'évolution de l'incident était le degré d'occupation du président de REAL et les demandes qui lui étaient adressées , écrit l'auteur du rapport, George Cuff.

Le consultant indépendant et président de la firme mandatée d'analyser la gestion de la campagne Experience Regina, George Cuff (à gauche), avec le président du conseil d'administration de REAL, Wayne Morsky (à droite). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexander Quon

Ce dernier a également souligné le fait que Tim Reid dirigeait sa propre entreprise privée, avec l'approbation du conseil d'administration, à condition que ces engagements ne soient pas en conflit avec son nouveau rôle au sein de la REAL .

Tim Reid a indiqué que depuis sa création, l' OCL a réalisé 42 projets, soit environ huit par an. Je fais mon travail à OCL en dehors des heures de travail. Je prends des vacances si je dois réaliser un projet , explique-t-il.

Sur le site web d'Orange Crow, Tim Reid énumère les différents projets auxquels il a participé. Le 11 octobre 2023. Photo : orangecrow.ca

Une situation complexe

D'après le professeur de gestion stratégique et d'organisation à l'Université de Toronto Tim Rowley, gérer la liaison commerciale entre TBD et Tim Reid est une tâche très difficile, voire presque impossible .

De l'argent circule entre la société privée de Tim Reid et TBD et c'est ce qui rend le contrat TBD et REAL très difficile à superviser, car nous ne savons pas quels sont les partis pris en jeu , affirme M. Rowley.

Tim Rowley est professeur de gestion stratégique et d'organisation à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto. Photo : Linkedin

C'est un conflit très difficile à gérer en gardant à l'esprit l'intérêt des contribuables. Je ne dis pas qu'ils ne pourraient pas le faire. Je pense seulement qu'il s'agit d'une situation très complexe , ajoute-t-il.

Si je faisais partie du conseil d'administration, la discussion que j'aurais serait la suivante : ce conflit d'intérêts n'est pas un conflit dont nous pouvons atténuer l'importance , note Tim Rowley.

