Une deuxième plaignante au procès de Peter Nygard à Toronto a affirmé mardi que le designer l'avait violée avec un autre homme et une femme lorsqu'elle avait 16 ans.

AVERTISSEMENT : cet article pourrait choquer certains lecteurs

Le Canadien d'origine finlandaise est accusé d'avoir violé 5 Torontoises de 1986 à 2005. Les plaignantes étaient âgées de 16 à 28 ans à l'époque.

La deuxième plaignante, qu'on ne peut identifier, est maintenant âgée de 35 ans. Elle explique avoir été invitée par un ami à l'atelier du designer, rue Niagara, à Toronto, à l'hiver 2004-2005. Elle y rencontre Peter Nygard avec une femme plus âgée qu'elle croit être l'assistante du designer.

Elle précise que son ami, Oreste Manzella, l'a conviée à une fête du monde de la mode et qu'il voulait lui présenter Peter Nygard, qu'elle ne connaissait pas. La jeune femme se dit surprise de voir qu'il n'y a personne d'autre dans l'immeuble et s'imagine que la fête aura lieu ailleurs.

Nous sommes montés tous les quatre à l'étage boire un verre dans un bureau donnant accès à une chambre , raconte-t-elle. La plaignante remet alors son numéro de téléphone à la femme qui les accompagne, à la demande de Peter Nygard.

Ouvrir en mode plein écran La plaignante No 2 est la seule mineure de l'époque dans le groupe des 5 femmes qui accusent Peter Nygard de les avoir agressées sexuellement de 1986 à 2005. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme souligne que Peter Nygard lui a dit qu'elle pourrait être mannequin dans sa compagnie, mais qu'elle lui a répondu que la mode ne l'intéressait pas. Il ne m'a plus montré d'intérêt par la suite , déclare-t-elle.

Elle ajoute que son ami a alors entamé une discussion avec le designer et qu'elle s'est assise sur le lit avec l'autre femme, parce qu'il n'y avait pas de chaise dans la pièce.

Agression à trois personnes

Dans la pièce, la plaignante explique que son ami et Peter Nygard font des commentaires de nature sexuelle à son sujet à voix haute.

La jeune femme entend Manzella dire à Nygard que ses parties intimes n'étaient pas encore tout à fait développées et que le créateur voulait absolument la voir nue.

J'étais sur un lit et ils ont alors écarté mes genoux en ôtant mes vêtements du bas , se rappelle-t-elle en précisant que l'autre femme les regardait.

Elle souligne que Peter Nygard a mis sa tête entre ses jambes, pendant que son ami la délaissait pour se concentrer sur l'autre femme.

Oreste nous a rejoints quelques moments plus tard et Peter Nygard a ordonné à la femme d'enlever le haut de mes vêtements et de lécher mes seins , avoue-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'accusé, Peter Nygard, écoute attentivement la plaignante No 2, qui a pleuré à plusieurs reprises durant son témoignage. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

J'étais dégoûtée

La femme souligne que le Peter Nygard l'a ensuite violée, qu'elle s'est sentie très mal et qu'elle est allée à la salle de bain pour vomir.

Il a alors cogné à la porte pour me dire que son préservatif était toujours en moi, j'étais dégoûtée , poursuit-elle.

L'autre femme serait alors entrée pour la nettoyer et lui donner des pilules pour qu'elle se sente mieux.

Ce n'est que des années plus tard que j'a compris qu'il s'agissait de pilules du lendemain , dit-elle en ajoutant que la femme lui avait glissé des comprimés supplémentaires dans son manteau.

Elle ajoute que son ami l'a par la suite reconduite à la maison et qu'elle s'est réveillée tout habillée le lendemain avec une gueule de bois. La femme m'a appelée ce matin-là pour me conseiller de reprendre les pilules qui étaient dans mon blouson, ce que j'ai fait , conclut-elle.

Ouvrir en mode plein écran Gros plan sur Peter Nygard et son avocat principal, Brian Greenspan, durant l'interrogatoire de la Couronne. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La plaignante explique à la Couronne qu'elle ne s'est pas rendue à la police dans les jours suivants, parce qu'elle tentait de comprendre et de rationaliser ce qu'il lui était arrivé.

Je pensais que j'étais responsable, que j'avais été dans un endroit où je n'aurais pas dû être, je me mentais à moi-même

Elle précise qu'elle a gardé ce secret pendant de longues années avant de le dire à un petit ami, puis à ses deux époux consécutifs. Elle ne se confiera toutefois à ses parents qu'au moment de porter plainte à la police le 8 janvier 2021.

Contre-interrogatoire de la défense

La défense a d'abord montré que l'histoire de la plaignante ne tenait pas la route, parce qu'elle ignore la date et le mois de l'agression si ce n'est qu'elle se serait produite durant l'hiver 2004-2005.

Elle ne se souvient pas non plus du nom de la femme présente ce soir-là et elle est incapable de la reconnaître sur les photos que la défense projette sur grand écran.

La femme admet par ailleurs à la défense qu'elle avait laissé l'école à l'époque, mais qu'elle vivait chez ses parents, qu'elle fréquentait les bars et qu'elle consommait de la drogue de façon récréative.

Oreste me fournissait la cocaïne, mais pas le cannabis , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat de la défense, Brian Greenspan, contre-interroge la plaignante No 2 sous les regards de son client, Peter Nygard, et du juge Robert Goldstein de la Cour supérieure de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme reconnaît qu'elle s'habillait plus comme une adulte à l'époque pour outrepasser les contrôles d'identité dans les boîtes de nuit.

La défense insinue néanmoins que la plaignante voulait rencontrer des gens de la haute société dans une fête dans le monde de la mode et qu'elle s'était habillée et maquillée pour l'occasion.

Je n'étais pas flattée lorsque Peter Nygard m'a complimentée, il était trop vieux pour moi , précise la plaignante.

La défense lui fait lire sa déposition à la police 17 ans plus tard et dans laquelle la plaignante a comparé l'agression sur le lit à un jeu.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat de la défense Brian Greenspan a mené mardi un court contre-interrogatoire d'une demi-journée. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme répond qu'elle était pétrifiée et sans voix à l'époque, mais qu'elle n'était pas du tout consentante et que son langage corporel signifiait son profond inconfort .

J'étais confuse, ma mémoire était embrouillée, j'avais le tournis , explique-t-elle.