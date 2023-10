Le Prospecteur voit grand avec sa nouvelle usine

Quelques mois après la mise en production de sa nouvelle usine à Val-d’Or, la microbrasserie Le Prospecteur voit grand pour ses produits, qui sont désormais disponibles dans 350 points de vente au Québec.

L’usine de 1100 mètres carrés a nécessité un investissement de 6 millions de dollars. Elle permet notamment d’offrir les produits du Prospecteur dans des canettes de 473 ml, un format prisé par les consommateurs. Après cinq mois, on peut dire que l’usine remplit son mandat , affirme le président et copropriétaire Philippe Lord.

Les canettes sont sur le marché et les ventes vont très bien. Nous pouvons augmenter la production de 200 000 à 800 000 litres par année. Nous avons étendu nos marchés, mais il reste encore beaucoup de points de vente à ajouter, poursuit-il. Nous n’avions pas une présence marquée dans les grandes surfaces à l’extérieur de la région. On veut s’y attaquer avec nos produits réguliers, tout en poursuivant nos bonnes relations avec les détaillants spécialisés pour nos cruchons, nos bouteilles et des produits plus saisonniers en canette.

Philippe Lord, président et copropriétaire de la microbrasserie Le Prospecteur. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Prospecteur, qui emploie désormais 50 personnes, mise aussi sur des projets spécifiques pour des entreprises ou des événements.

On reçoit des demandes pour créer des bières pour des festivals ou des entreprises. On va mettre quelque chose en place pour en faire davantage, C’est un créneau unique qu’on peut remplir dans la région et on va s’y attaquer dans les prochains mois , mentionne Philippe Lord.

Créer un environnement

Le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, lors de son passage à l'usine du Prospecteur de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Par l’entremise d’Investissement Québec, le gouvernement provincial a injecté 2,4 M$ dans la projet de l’usine du Prospecteur, un appui confirmé mardi par le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete.