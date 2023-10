Des dons qui sauvent des vies, comme celle de Justine, 9 ans

Une centaine de donneurs ayant donné chacun plus de 100 dons de sang, de plasma, de cellules souches ou de lait maternel se sont réunis mardi soir à Sherbrooke. Parmi eux se trouvait la maman de Justine, 9 ans, qui a reçu une vingtaine de dons de sang depuis sa naissance, ce qui lui a sauvé la vie.

Nellie Grenier raconte que sa fille Justine vit avec une maladie génétique, l'anémie de Blackfan-Diamond, qui atteint la moelleuse osseuse, ce qui fait en sorte que les globules rouges ne se produisent pas.

Dès sa naissance, Justine était en détresse respiratoire et a dû recevoir une transfusion de sang.

C'est ça qui lui a sauvé la vie, dès le départ. Le fait qu'elle reçoive les produits sanguins, ça lui donne l'énergie nécessaire pour avoir une vie pratiquement normale, comme les autres enfants.

Plus de 100 donneurs rassemblés à Sherbrooke

Héma-Québec a organisé une soirée mardi soir à l'hôtel Delta à Sherbrooke pour les donneurs ayant effectué plus de 100 dons afin de les remercier.

La maman de Justine, Nellie Grenier, a tenu elle aussi à être présente. Moi c'est sûr que ça me fait chaud au cœur. Dans le fond il y a a peut-être quelqu'un ici de responsable entre guillemets de la survie de ma fille , expose-t-elle.

Le chef des centres fixes à Héma-Québec, Marc-Antoine Lavallée, explique que de faire un don peut parfois être une activité que l'on fait en solitaire et que c'est donc l'occasion pour les donneurs de se rassembler et d'échanger.

Le donneur Larry Foisy a fait près de 125 dons. Pour lui, c'est l'occasion de prendre un moment pour soi, tout en redonnant à la communauté. Et si on était un encore plus grand nombre de donneurs, la santé s'en porterait mieux , met-il de l'avant.

C'est une maigre contribution , je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, je ne peux rien faire pour le système de la santé, mais indirectement, si je peux donner la vie, la santé et autre, je pense que c'est la moindre des choses.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Bilodeau a fait 327 dons de sang et de plasma. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le Sherbrookois Jacques Bilodeau est à son 327e dons de sang et de plasma. Ça me prend à peu près une heure, ça ne me prend pas grand-chose finalement, puis ça fait plaisir à des gens et ça va en sauver peut-être quelques-uns , soutient-il.

Héma-Québec dit toujours être à la recherche de nouveaux donneurs. Nellie Grenier a rappelé que chaque don de sang peut sauver jusqu'à 4 vies.