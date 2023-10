Virus respiratoire : les frais non remboursés du nouveau vaccin, un obstacle de taille

Un vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) a été approuvé en août par Santé Canada pour les 60 ans et plus. Cependant, son prix de 300 $ par personne peut s’avérer rédhibitoire pour cette clientèle, d’autant plus qu’il n'est pas encore couvert par le régime d’assurance maladie provincial.

Arexvy est le premier vaccin approuvé par l’autorité fédérale de santé publique pour protéger contre le VRS . Ce virus provoque généralement une maladie bénigne, mais il peut rendre très malades les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées.

C'est une grande avancée d'avoir un vaccin qui peut prévenir des maladies graves et des hospitalisations , estime Randy Howden, pharmacien et propriétaire des pharmacies Crowfoot et Sunridge Medicine Shoppe.

Mais il y a un problème : bien que de nombreuses compagnies d'assurance privées remboursent le vaccin, ce n'est pas le cas des régimes d’assurance publics de la plupart des provinces, dont celui de l'Alberta.

Un prix dissuasif

Randy Howden souligne que le coût actuel peut en dissuader plus d’un patient, car de nombreuses personnes âgées n’ont qu’un revenu fixe et n'ont pas de régime d'assurance privée.

J'ai quelques clients qui seraient les candidats idéaux. Ils présentent un risque très élevé, mais pour l'instant, ils disent qu'ils ne peuvent pas se le permettre.

Ouvrir en mode plein écran Le pharmacien Randy Howden souligne que le coût actuel du vaccin peut en dissuader plus d’un patient. Photo : Radio-Canada

Appel à une couverture provinciale

Samir Sinha est directeur de la recherche sur les politiques de santé à l'Institut national sur le vieillissement à Toronto et co-auteur d'un nouveau rapport sur le fardeau du VRS au Canada. Il souligne que « le VRS est l'un de ces virus qui sont tout autant mortels que la grippe, en particulier chez les plus âgés ».

Le docteur appelle par conséquent à couvrir les frais d'achat du vaccin, en soutenant que cela permettra à la fois au système de santé de faire des économies et de sauver des vies.

L'Ontario offre gratuitement le vaccin contre le VRS aux personnes âgées de 60 ans et plus qui vivent dans des établissements de soins de longue durée, des foyers pour personnes âgées et certaines maisons de retraite.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Samir Sinha soutient que le remboursement du vaccin contre le virus respiratoire syncytial permettra à la fois au système de santé d'économiser de l'argent et de sauver des vies. Photo : CBC

L’Alberta se penche sur la question

Dans un communiqué, le ministère de la Santé de l'Alberta indique attendre les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) avant de se décider sur la question du remboursement du vaccin.

Si l'analyse détermine qu'il existe un besoin important de fournir le vaccin par le biais du régime d'assurance maladie de l'Alberta, il sera ajouté au programme d'immunisation financé par la province.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de la Santé de l'Alberta, Adriana LaGrange. Photo : Radio-Canada / Jo Horwood/CBC

Les recommandations du CCNI sont attendues l'année prochaine.

Le Dr Jia Hu, médecin de la santé publique et professeur adjoint à l'Université de Calgary, dit attendre que le CCNI fournisse bientôt les informations en lien avec l’efficacité du vaccin et le rapport coût-efficacité.

J'espère que la saison prochaine, nous aurons un peu plus d'informations sur les personnes pour lesquelles le vaccin est le plus recommandé, ainsi que sur l'approvisionnement, entre autres. Mais c'est un très bon vaccin.

Tout en notant qu'il est inhabituel pour une province d'aller de l'avant avec la couverture vaccinale avant que le CCNI n'émette des recommandations, le Dr Hu estime par ailleurs qu’il faudra beaucoup de travail de sensibilisation pour que davantage de personnes soient vaccinées contre le VRS .

Avec les informations de Jennifer Lee