Les chefs des partis d’opposition ne croient plus à un déclenchement hâtif des élections

Les chefs des partis d’opposition ont été invités mardi par la lieutenante-gouverneure à un souper avant le début de la rentrée parlementaire prévue le 17 octobre. Une invitation qui pousse les verts et libéraux à croire qu’un déclenchement hâtif des élections n’est finalement peut-être pas au programme.

Cette invitation pour un repas lundi prochain est une tradition avant chaque début de rentrée parlementaire. Il est généralement suivi le lendemain par le premier jour de séance et le discours du Trône. Sur la liste des invités, on retrouve les chefs des partis politiques d'opposition, le premier ministre et le président de l’Assemblée législative.

Après deux semaines de rumeurs persistantes de déclenchement hâtif que le premier ministre n’a pas balayé, cette invitation a été une vraie surprise , assure le chef des verts, David Coon.

Pour lui, c’est la preuve que Blaine Higgs ne déclenchera pas les élections avant mardi prochain.

Susan Holt, la cheffe de l’opposition officielle, croit également que cela n’arrivera pas avant cette date. Elle n’exclut cependant pas que le déclenchement puisse se faire dans les semaines qui suivent la reprise des travaux à l’Assemblée.

Frustration et agacement pour les partis d'opposition

Pour David Coon, ces deux dernières semaines ont été perdues à se préparer à une élection qui n’aura finalement peut-être pas lieu.

Nous sommes frustrés parce qu’on a vu qu’il n’y avait aucun dossier important qui bougeait dans les dernières semaines parce que le premier ministre jouait un jeu de politique , estime pour sa part la cheffe du Parti libéral.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt

Lors des semaines avant la rentrée parlementaire, les partis se consacrent généralement à préparer les propositions que les partis feront à l’Assemblée législative. Dernièrement ils se sont plutôt concentrés à trouver des candidats.

Une réunion rassemblant des membres du caucus progressiste-conservateur

Mardi se tenait également une réunion de certains membres du cabinet et du caucus progressiste-conservateur à Fredericton. Les membres dissidents n’étaient pas invités. Pour Susan Holt, ce rassemblement est un signe supplémentaire que du côté du parti au pouvoir on se prépare également à un retour en chambre.

Blaine Higgs (à gauche) et son chef de cabinet Paul D'Astous. (Photo d'archives)

Rencontré sur le pas de la porte principale du bâtiment, le chef de cabinet de Blaine Higgs, Paul D’Astous a indiqué en justifiant la présence du président de l’Assemblée on s’en va en chambre donc il est là comme personne-ressource pour l’Assemblée législative .

Nous allons discuter de tout, d’agenda législatif.

Aucun autre détail sur les objectifs de cette rencontre n’a été communiqué.

Interrogé sur un retour en chambre des députés le 17 octobre, il a répondu c’est ça qui est schedulé , a-t-il dit avant d’ajouter mais tout peut changer .

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, pourrait malgré tout décider de déclencher des élections. (Photo d'archives)

Blaine Higgs peut en effet déclencher quand il le souhaite les élections que ce soit avant ou après la reprise de la législature. Sans déclenchement hâtif, elles auront lieu dans un an, en octobre 2024.

Le premier ministre peut également perdre la confiance de la chambre dans l'éventualité ou des députés de son gouvernement voteraient contre lui par exemple lors du Discours du Trône.

La semaine dernière, Blaine Higgs affirmait qu'il ne pouvait pas gouverner avec la dissidence de son parti quand bien même les six dissidents ont assuré qu’ils ne perturberaient pas les activités du gouvernement.

Avec des informations de Nicolas Steinbach et Alix Villeneuve