La Ville de Québec ne compte plus sur InnoVitam pour développer l’est

La Ville de Québec ne confirme pas la fin du projet de zone d’innovation InnoVitam, mais ne dit pas non plus qu’il est maintenu. La conseillère responsable du dossier au comité exécutif, Maude Mercier Larouche, affirme toutefois que la Municipalité ne compte plus sur le projet pour relancer le secteur est et mène ses propres travaux.

On veut quelque chose qui ne tient pas juste à un programme qui s’appelle InnoVitam, mais qui tient à une volonté commune de développer un parc économique dans le secteur de l’est , soutient Mme Larouche.

Si ce n’est pas InnoVitam, ce sera autre chose , ajoute-t-elle.

Contrat non renouvelé

Radio-Canada a révélé mardi que l’avenir du développement des terrains industriels dans le secteur d’Estimauville et Henri-Bourassa semble de plus en plus incertain, considérant que le contrat de la directrice générale de la Zone InnoVitam, Valérie Gauthier, n’a pas été renouvelé.

La zone devait attirer des investisseurs étrangers et créer 15 000 emplois. (Photo d'archives)

Le chef de l’opposition officielle à la Ville de Québec, Claude Villeneuve, attribue l’échec du projet de zone InnoVitam au manque de leadership du maire de Québec. Il dit avoir demandé à plusieurs reprises à l’équipe de Bruno Marchand un suivi quant à l’évolution du projet, mais n’avoir obtenu aucune réponse.

Présentement, à Québec, on n’a pas de projet structurant, emballant d’un point de vue économique. C’est déplorable , dénonce le conseiller municipal de Maizerets-Lairet.

Occasion à saisir

Le flou entourant la réalisation de la zone d'innovation ne surprend pas la présidente du Conseil de quartier de Maizerets, Marie-Hélène Deshaies. Elle entrevoit l’incertitude comme une opportunité d’ouvrir la discussion avec les citoyens.

Depuis 2019, il y a une opacité totale sur ce projet. Il n’y a pas eu de consultation de citoyens dans ce projet-là. C’est rare un quartier où l’on retrouve 15 terrains municipaux et libres. C’est une occasion de venir répondre aux besoins des gens du quartier , affirme Mme Deshaies.

Marie-Hélène Deshaies rappelle que le projet InnoVitam n'a jamais fait l'objet de consultations.

Le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, est du même avis. Il souhaite que la Ville continue de décontaminer la zone afin de répondre à des besoins de logement social, de verdissement, d’espace pour les organismes communautaires et de lieux communs .

C’est une bonne nouvelle. Ce n’était pas un projet de la population de Québec. Le projet est en train de mourir, mais ils ne veulent pas le dire tout de suite.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie n’avait pas répondu à nos questions.

L'Université Laval est également partenaire du projet InnoVitam. Par courriel, la porte-parole Andrée-Anne Stewart précise que l'Université poursuit sa collaboration avec les partenaires concernant la forme que prendra la zone . L'institution croit toujours dans un projet d'innovation à cet endroit.

Avec les informations de Louise Boisvert