Nouvelles saisons pour les Maple Leafs et les Raptors et nouvelle décoration pour leur antre. À l’approche de ses 25 ans, l’aréna Banque Scotia fait l’objet de rénovations en plusieurs phases.

L'amphithéâtre accueillant de nombreux concerts et événements sera plus lumineux, avec une nouvelle brasserie, une nouvelle aire de repos, et des écrans sur le plafond et ses colonnes. Le coût du projet qui s'étalera sur deux ans : 350 millions de dollars.

Certains espaces déjà modifiés

Certaines transformations sont déjà visibles. Cela inclut l'aire de repos Mastercard, un nouvel espace qui permet aux membres d’avoir accès à un espace ouvert propice au réseautage et à un buffet à volonté.

Il s’agit ici d’une option supplémentaire pour les professionnels qui n’ont pas nécessairement besoin d’une suite.

Le nouvel espace Mastercard est propice au réseautage, avec vue sur l'événement, sans qu'il y ait besoin d'une suite. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Des kiosques libre-service

Le kiosque Grains and Greens au niveau 100 et le marché Molson au niveau 300 éliminent les files d'attente aux caisses avec une nouvelle technologie de l'entreprise Amazon qui permet de payer sans passer à la caisse.

De nouveaux magasins visent à ne plus avoir de paiement à la sortie, dans le but de réduire les files d'attente. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Des transformations sur plusieurs saisons

D’autres travaux sont prévus pour l’été prochain. Un deuxième magasin de vêtements Real Sports Apparel ouvrira aussi ses portes l’été prochain dans le hall du niveau 100…

Après la conclusion des saisons 2023-2024 des Maple Leafs et des Raptors de Toronto, une refonte du hall du niveau 100 débutera ainsi que la construction de nouveaux espaces.

Le rénovation de l'aréna Banque Scotia prévoit également de nouveaux restaurants. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

L’aréna aura aussi un tout nouveau Tunnel Club. Ses membres auront droit à une vue rapprochée exclusive des joueurs qui feront leur entrée depuis les vestiaires pendant qu'ils soupent, dans le nouveau restaurant haut de gamme de l’aréna.

À l’avenir, le groupe Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) compte aussi rénover le niveau 300, dans le même esprit que l’étage inférieur.

Mettre en valeur les artistes

La cure de rajeunissement vise aussi à exposer 34 artistes locaux et internationaux dans les travées de l'aréna.

Certaines œuvres d'art font référence aux sports pratiqués dans l'arena et à l'histoire de ces sports à Toronto. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia