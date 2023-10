En plus de 150 ans d’histoire, rarement le Parti libéral du Québec (PLQ) a-t-il paru aussi affaibli. « Je sens que le feu s’est éteint », confie même l'ancien chef par intérim Jean-Marc Fournier. Les purs et durs n’ont pas dit leur dernier mot pour autant; le rapport du comité pour la relance du PLQ, attendu cette semaine, pourrait être l’étincelle que plusieurs espèrent.

Radio-Canada a eu un accès exclusif à une partie des travaux du comité pour la relance du PLQ , mis en place au printemps dernier. Toutes les deux semaines, les 14 membres du comité se sont réunis, en plus d’avoir organisé une quinzaine de consultations avec les militants, aux quatre coins du Québec.

On parle beaucoup du parti qui doit reconnecter avec l'électorat québécois [...] mais il faut commencer par reconnecter avec les libéraux eux-mêmes , constate l’ex-sénateur et journaliste André Pratte, coprésident du comité. C’est certainement ce qu’on nous a dit partout.

André Pratte lors d'une des dernières rencontres formelles du comité pour la relance du PLQ, en septembre Photo : Radio-Canada

À écouter celles et ceux qui ont pris la parole lors des consultations, il semble évident que plusieurs ne se reconnaissent pas au sein de leur famille politique actuelle.

Il n’y a plus d’humanité, au Parti libéral , lançait une militante lors de la consultation à Lévis, début septembre. On a peur de se dire fiers d’être Canadiens , affirmait une autre.

Et il ne s’agit pas que d’amertume accumulée après les défaites de Philippe Couillard en 2018 et de Dominique Anglade en 2022. Certains vont même jusqu’à dire, avec un détachement remarquable, qu’ils ont tout simplement perdu l’envie de militer au PLQ .

Si vous me demandez si j’ai été inspiré à travailler pour le Parti libéral depuis 10 ans, ma réponse est : bof, pas vraiment!

Un militant s'exprime lors de la consultation sur la relance du PLQ le 23 août dans l'ouest de l'île de Montréal. Photo : Radio-Canada

Pour n’importe quelle formation politique, de tels constats ne sont pas faciles à entendre , reconnaît l’autre coprésidente du comité pour la relance du PLQ , Madwa-Nika Cadet. Plusieurs militants nous ont dit qu'ils ne se sont peut-être pas sentis considérés à leur juste valeur.

Quelles valeurs?

Même si ce n’était pas le but de l’exercice, les consultations du comité ont parfois pris des allures de défouloir envers François Legault et la Coalition avenir Québec (CAQ). Des comparaisons avec Maurice Duplessis ont été faites à plus d’une reprise.

Pourtant, les libéraux sont nombreux à reconnaître que les succès de la CAQ sont peut-être le symptôme de leurs maux, et non la cause.

André Pratte est convaincu d’une chose : Il y a beaucoup plus de libéraux au Québec que de gens qui ont voté libéral aux dernières élections.

André Pratte, coprésident du comité pour la relance du PLQ Photo : Radio-Canada / Samuel Lapointe-Savard

Pour certains, cette désaffection découle de la perception que le PLQ n’incarne plus aussi bien les valeurs qui ont fait son succès, comme le développement économique, les libertés individuelles ou l’appartenance au Canada combinée à une forte identification au Québec.

Pour d’autres, le message manque tout simplement de clarté.

La problématique qu'on a peut-être vécue, c'est qu'on a basculé à gauche, à droite un peu, selon l'actualité , illustrait un militant lors de la consultation dans l’ouest de l’île de Montréal.

Si le comité de relance avait pour objectif de se tourner vers l’avenir et non pas de faire le procès des dernières années, les libéraux avaient visiblement besoin de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour retrouver qui ils sont et déterminer où ils vont.

Pente descendante

Entre les rencontres avec les militants, le comité de relance pour le PLQ a aussi convoqué tous les anciens chefs du parti pour solliciter leur opinion à huis clos.

Depuis 2017 [...] le PLQ est le seul parti politique constamment sur la pente descendante , a fait remarquer Jean-Marc Fournier, chef par intérim entre les règnes de Jean Charest et de Philippe Couillard.

Radio-Canada a pu assister à la quasi-totalité de la rencontre avec M. Fournier, qui n’a pas fait dans la dentelle. Je sens que le feu s’est éteint , a-t-il laissé tomber devant les membres du comité.

Jean-Marc Fournier, en 2018, lorsqu'il était encore député à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada

Une expression brutale, mais désarmante de sincérité. C'est sûr que ses propos ont un certain poids quand il les exprime, admet Madwa-Nika Cadet. J'ai été reconnaissante de cette transparence de sa part parce que c'est de ça qu'on avait besoin!

Plus largement, M. Fournier reproche à sa famille politique de manquer d’audace, d’avoir pris congé de la question identitaire et de se soucier trop peu des régions, entre autres.

En ce moment, nous traversons une réelle crise de pertinence. Les électeurs ne savent pas ce que nous sommes. Parfois, il m’arrive de me questionner sur nos messages. Parfois, je ne me reconnais pas non plus. Comment s’étonner que les électeurs ne nous trouvent pas utiles?

Ne pas attendre un sauveur

Au fil des consultations, les militants ont aussi exprimé le désir de voir le PLQ relancer de grands projets de société, à l’image du projet hydroélectrique de la Baie-James sous Robert Bourassa ou du Plan Nord sous Jean Charest.

Au cours des derniers mois, les membres du comité pour la relance du PLQ ont aussi rencontré en secret des experts de divers domaines, afin de sonder leur avis en matière d'environnement, d’économie ou de relations provinciales-fédérales, par exemple.

Résumer autant d’information dans le rapport qui sera divulgué cette semaine, à temps pour le conseil général du PLQ qui aura lieu les 14 et 15 octobre à Drummondville, n’a pas été une mince affaire.

Quand on est 14 et qu'on écrit un document qui fera certainement plusieurs dizaines de pages, c'est sûr qu'il y a des divergences d'opinions sur certains points , reconnaît André Pratte.

N'empêche, le rapport sera le reflet de ce que veulent les militants, assure-t-il. Et chose certaine, le document contiendra plusieurs éléments difficiles à ignorer pour celui ou celle qui aura la lourde tâche de mener les libéraux au scrutin de 2026.

Tout candidat sérieux, crédible, qui aspire à devenir chef de notre formation politique, devrait lire ce document.

Madwa-Nika Cadet, coprésidente du comité pour la relance du PLQ Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval